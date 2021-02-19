Холода в Техасе привели к росту цен на нефть. Это выгодно России и влияет на весь рынок

Добыча нефти в США упала до исторического максимума — на треть. Виноваты беспрецедентные морозы. Они приостановили работы скважин, о чем сообщили нефтетрейдеры. Цены на топливо уже выросли на мировом рынке. Однако вскоре стоимость может резко упасть.

То, что начиналось как проблема властей нескольких штатов, превратилось в шок для всего мирового нефтяного рынка. До заморозков в США добывали порядка 11 миллионов баррелей в сутки. Теперь же, по словам представителей отрасли, добыча нефти сократилась примерно на 3,5 миллиона баррелей в сутки или больше. В одном лишь Пермском бассейне в Техасе — самом крупном нефтеносном районе США — производство сократилось на 65%.

Местные аналитики прогнозировали упадок добычи, однако не думали, что он будет таким масштабным. Об этом рассказала главный нефтяной аналитик компании Energy Aspects Ltd. Амрита Сен. Она добавила, что вернуться в привычный режим Пермский бассейн сможет не ранее 22 февраля.

«Учитывая, что производителям необходимо, чтобы трубы функционировали на полную мощь, а цены на электроэнергию нормализовались, прежде чем возвращаться к прежним уровням добычи, существенного восстановления производства может не произойти раньше, чем в эти выходные», — сказала она.

Также о приостановлении работ на нефтеперерабатывающем заводе в Порт-Артуре, Техас, сообщила Motiva Enterprises LLC. Ее контролирует нефтяная госкорпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco. Перестали функционировать в привычном режиме и техасские нефтеперерабатывающие предприятия Marathon Petroleum Corp., Total SE и Exxon Mobil Corp.

Более того, морозы парализовали водные пути, по которым американскую нефть поставляли в другие страны. Соруководитель по нефтяному трейдингу Trafigura Group Бен Лакок считает, что мир еще не до конца почувствовал нехватку нефти в США.

«Мир недооценивает, какого объема нефти лишился рынок из-за плохой погоды в Техасе», — заявил Лакок.

Цены на нефть

Тем временем представители сферы успели оценить ущерб от нехватки американской нефти. Стоимость топлива марки Brent поднялась выше 65 долларов за баррель. Это самый большой показатель более чем за год. Глава «Газпром нефти» Александр Дюков уже заявил о перегреве на нефтяном рынке. В самих США сейчас растет спрос на дизельное топливо, так как многие лишились центрального электроснабжения.

Однако в глобальном масштабе можно говорить о «пиао-эффекте». Об этом в разговоре с «360» заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Холодно — это что-то плохо, значит, цена нефти растет. Трейдеры покупают фьючерсы — цены растут. Но с точки зрения баланса спроса и предложения на самом деле ничего необычного мы не видим», — сказал он.

Чем выше цена на нефть задирается сейчас на всех панических настроениях, тем более стремительно она может как раз упасть, потому что стремительного спроса на нефть пока нет Игорь Юшков ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

При этом конкретно для России высокие цены на нефть — вполне удачный расклад. За счет продажи дорогого топлива страна сможет пополнить свой бюджет, отметил Юшков.

По словам собеседника «360», добыча американской нефти не восстанавливается быстрее еще по одной причине: осторожность инвесторов. Они не уверены в будущем, которое придет вместе с решениями новой власти США, поэтому не торопятся вкладывать деньги в бизнес.

Проблемы из-за морозов в Техасе

По США в феврале ударили самые мощные за 30 лет морозы. Сильнее всех пострадал Техас. Непогода привела не только к снижению добычи нефти, но и к энергетическому и транспортному коллапсу. Миллионы американцев остались без электричества и отопления.

«То, что произошло в Техасе, это действительно уникальная штука, потому что у них в принципе энергосистемы не рассчитаны на такие температуры. Там проблема даже не в том, что что-то замерзло или солнечные панели замело, а в том, что очень сильно увеличился объем потребления. Все обогревались электрическими приборами. <…> Дальше все порушилось как карточный домик», — заключил Юшков.