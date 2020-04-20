Московских дачников ждут аномальные холода. Когда можно будет посадить картошку?

Аномально холодная погода ожидается в ближайшую неделю в европейской части России из-за антициклона, центр которого располагается над Скандинавией. Об этом РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Температура на четыре градуса будет ниже нормы. Ее будут приносить ветры сначала с северо-запада, потом северные. Наиболее сильный очаг аномалии на юге Европейской России: Ростовская область, Краснодарский край, где на 4,5 градуса ниже нормы», — сказал Вильфанд и уточнил, что к выходным температура начнет приближаться к климатической норме.

Когда в Москву придет тепло?

В начале предстоящей недели, сообщил «360» метеоролог и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, наблюдается достаточно теплая, но пасмурная с небольшими осадками погода. В Москве будет до +8…+10 градусов, по области — до +11 градусов. 21 апреля осадки не ожидаются, а воздух прогреется до +9…+11 и +7…+12 градусов в Подмосковье. Но улучшение будет кратковременным.

«Со среды придет северо-атлантический циклон, который принесет более свежий полярный воздух. Температурный фон начнет понижаться. Ночью будет от −1 до +3 градусов, днем +4…+9, +3…+8. В темное время суток может выпадать небольшой снег, в светлое — дождь. Но количество осадков будет небольшим», — добавил Тишковец.

Ближе к выходным в Центральную Россию начнет поступать подогретый Гольфстримом теплый и влажный воздух. Показатели термометров начнут подниматься. По ночам ожидается 0…+5, днем можно рассчитывать на +8…+13 градусов. В дальнейшем тенденция на потепление продолжится, но будет очень медленной.

«Думаю, к первомайским праздникам все стабилизируется и будет близко к характерным для начала мая показателям. Предварительно, в начале мая не обойдется без дождей, но будет около +11…+16 градусов. Потом, 2–4 мая, когда мы попадем под власть антициклона, уже будет солнце. И я ожидаю, что температура будет подниматься до +15…+20 градусов», — рассказал Тишковец.

Сад и огород

Высаживать огородные культуры можно начиная с первомайских праздников. Но стоит учесть, отметил метеоролог, что температурный режим в течение месяца будет умеренным. А на 9 мая и в 20-х числах месяца может наблюдаться небольшое похолодание — примерно на пять градусов ниже нормы.

Апрельское похолодание, рассказал «360» президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин, идеально для высадки плодово-ягодных культур: яблонь, груш, вишни, смородины, крыжовника, жимолости и так далее.

«После 9 мая, как обычно, можно будет сажать картофель, морковь и свеклу. Тогда для этого будет самая лучшая погода, когда почва прогреется минимум до +6 градусов. После того как потеплеет, можно подождать дня три-четыре и начинать посадки», — добавил Муханин.

По его словам, апрельские ежедневные дожди в московском регионе компенсируют дефицит осадков зимой. Март тоже выдался сухой, и земля просохла примерно на 30 сантиметров. Зато сейчас почва как следует напитается влагой и станет пригодной для посадок.