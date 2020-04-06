В Москве появились персональные курьеры. Они готовы ходить за вас в магазин

На Аvitо появилось много объявлений от пользователей, которые ищут любые способы заработать. Люди готовы рискнуть здоровьем и за деньги привезти вам продукты, хозяйственные товары и даже выписать пропуск на передвижение по Москве. Заболевание породило беззаконие?

Одним из самых прибыльных бизнесов в ситуации с коронавирусом оказалась доставка товаров. Крупные компании работают в усиленном режиме, а некоторые москвичи тоже решили отрезать себе кусочек этого пирога. Люди размещают объявления на сайтах типа Avito, предлагая курьерские услуги и даже оформление некого пропуска для передвижения по Москве.

Под видом клиента «360» обратился к одному из курьеров, который разместил объявление на Avito. Молодой человек, чье имя мы не будем называть, в тексте указал спектр услуг, которые оказывает: распечатка и доставка документов, покупка продуктов, цветов, поиск ателье и химчистки и сдача туда вещей. Нас интересовали цены и вообще техническая сторона вопроса, если гражданин боится выйти на улицу лишний раз.

Скриншот объявления на Avito

Курьер сразу разделил понятия «доставка» и «услуга», отметив, что цены на то и другое различаются. Если, например, нужно просто взять пакет в одном месте и привезти его в другое — это доставка (примерно 200 рублей по расценкам курьера). А если, как в нашем случае, необходимо купить продукты в магазине — это услуга (не менее 500 рублей). Цены зависят от удаленности курьера от клиента, магазина — от дома, а также от веса товара.

Автор объявления отметил, что от клиента ему нужен адрес, список товаров и магазин, куда именно нужно идти курьеру.

Стоимость услуги увеличивается, если вам нужно доставить, например, стол. Здесь важны вес стола и возможности самого курьера. Если он не сможет в одиночку дотащить предмет мебели, то даже не возьмется за работу.

Молодой человек поделился, что заказов на доставку продуктов достаточно много, но через Avito приходит мало запросов. Это связано в том числе с недоверием: страшно перевести деньги незнакомому человеку, а потом надеяться, что он не «сольется» и действительно выполнит обещание. В то же время для недоверчивых клиентов есть возможность оформить договор.

Скриншот объявления на Avito

Курьер упомянул, что у него есть некий пропуск, позволяющий ему свободно передвигаться по Москве. Он получил документ от компании, в которой работает по совместительству.

И таких курьеров много. Один из них в своем объявлении указал, что у него «есть разрешение» на передвижение по Москве. Другой пользователь опубликовал объявление, что оказывает «юридические услуги по оформлению пропуска на автомобиль». В подписи значится, что этот документ будет от какой-то организации. «360» связался с автором объявления и попытался разобраться, о каком пропуске речь, потому что пока официально никаких пропусков, без которых нельзя передвигаться по столице, не существует. То же самое и с Подмосковьем: губернатор Андрей Воробьев в понедельник заявил, что в области только тестируется система электронных пропусков, но вопрос о ее введении пока открыт.

Оказалось, что речь идет о пропусках на грузовой транспорт. Автор объявления отметил, что компания, которую он представляет, раздает три последних пропуска, так как ее водители не попали в Москву из-за сложившейся ситуации. Человек, который приобретет документ, будет по совместительству оформлен в эту организацию.

Собеседник отказался рассказывать, что говорить представителям власти, если они вдруг остановят вас, а вы предъявите пропуск компании, к которой не имеете никакого отношения. Объявлять цены на документ он тоже не стал.

Видео: комментарий адвоката Тимура Матвеева

Загадочные пропуска

В связи со всем вышесказанным открытым остается вопрос: а законно ли это? Адвокат Андрей Некрасов напомнил «360», что в Москве «никто никому не выдавал пропуска», кроме как транспортные компании своим водителям грузовиков. То есть документ, разрешающий свободно перемещаться по Москве, — это «мутная» тема.

По словам Некрасова, «пропуска еще не объявлены», а передвигаться можно. Лишь пожилых людей правоохранительные органы стараются проводить домой, так как они в группе риска.

Люди, которые сейчас что-то продают (речь о пропусках — прим.ред.), я бы сказал, что это может тянуть только на мошенничество, потому что это несуществующий товар. Сегодня граждане вполне свободны в перемещениях Андрей Некрасов

Некрасов отметил, что спекулянтов можно попытаться обвинить в мошенничестве, так как эти люди злоупотребляют доверием и продают то, чего нет. Но вряд ли уголовное дело возбудят, в том числе потому, что суды не работают.