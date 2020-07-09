Ходит в маске, боится крика. Сексуальный маньяк объявился в Южном Бутове

В Южном Бутове появился новый маньяк. Он ходит в медицинской маске и нападает на женщин возле Битцевского парка. На мужчину пожаловались уже восемь жертв, но всем им удалось напугать маньяка криком и спастись.

Серия нападений

По данным РЕН ТВ, на юго-западе Москвы объявился сексуальный маньяк. За неделю в полицию обратились четыре пострадавшие. Маньяк нападает на девушек в районе Битцевского парка в Южном Бутове.

Две москвички обратились в правоохранительные органы 2 июля. По словам жертв, маньяк нападает в ночное время. Первая девушка рассказала, что мужчина напал на нее на Южнобутовской улице. Он повалил ее на землю, чтобы изнасиловать, но скрылся после того, как жертва начала кричать.

Вторая пострадавшая рассказала, что мужчина попытался зажать ей рот и повалил на землю, однако из-за сильного сопротивления сбежал.

«Я начала кричать и визжать, укусила нападавшего, ударила единственной свободной рукой в шею, потому что второй рукой я вцепилась в телефон и сумку. После этого была повалена на асфальт, но продолжала отбиваться ногами и кричать во весь голос», — рассказала женщина.

Второе нападение, предположительно, произошло спустя 10-15 минут после первого на той же улице. Девушка считает, что целью нападения было обычное ограбление.

Третья жертва маньяка обратилась в полицию спустя сутки, 3 июля. Она также возвращалась домой в вечернее время. Нападавший прижал женщину к себе и начал трогать за грудь, после чего повалил ее на асфальт, как и предыдущих, пытаясь изнасиловать.

Жертва также заявила о том, что после этого инцидента у нее пропал смартфон, который, предположительно, остался у преступника. На этот раз нападение произошло недалеко от улицы Бунинская Аллея.

7 июля появилась четвертая пострадавшая — она возвращалась домой в районе улицы Адмирала Лазарева, когда мужчина в медицинской маске на лице напал на нее сзади по отработанной схеме.

Преступник в медицинской маске

Вторая жертва маньяка описала его как невысокого худого мужчину «восточной внешности» с короткими темными волосами и в медицинской маске.

«Я видела его ровно одну секунду. Что можно запомнить? <…> Лицо вытянутое я точно помню. Брови вразлет, как в мемах или комиксах рисуют», — рассказала другая пострадавшая.

Также «МК» сообщает, что преступник попал на записи камер видеонаблюдения — это молодой мужчина высокого роста спортивного телосложения. Одна из пострадавших смогла нарисовать портрет нападавшего, совпавший с данными с камер.

Пока на официальном сайте ГУ МВД по юго-западному административному округу Москвы официальных заявлений на этот счет сделано не было.

По информации «Московского комсомольца», сейчас зарегистрировано уже восемь жалоб на нападения подобного рода в Южном Бутове. Все пострадавшие разного возраста, объединяет их то, что они возвращались домой в ночное время — ориентировочно с 23:00 до 03:00 — в районе Битцевского лесопарка.

Все жертвы сначала слышали тяжелые шаги, а затем нападавший пытался изнасиловать их, залезал руками под нижнее белье. Пока, к счастью, осуществить злой умысел в полной мере преступнику не удавалось — женщины поднимали крик, после чего маньяк скрывался с места преступления.