Российская дочка Google объявила о банкротстве из-за невозможности выплатить пособия и зарплаты. По мнению специалистов, компания сознательно доводила себя до банкротства, нарушая российское законодательство. Компания также заявила, что не сможет содержать своих сотрудников в России, а это может значить, что некоторые русифицированные сервисы перестанут работать.

«Настоящим ООО „Гугл“ <…> обращается с уведомлением о намерении обратиться с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом) путем включения уведомления в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц», — сказано на сайте Федресурса.

Источник фото: РИА «Новости»/Евгений Биятов

Google должен был выплатить оборотный штраф на сумму свыше 7,2 миллиарда рублей согласно искам Роскомнадзора. Компания должна была выплатить эту сумму до 19 марта, но не выполнила требование. Из-за этого на нее в начале мая завели дело о принудительном взыскании средств.

Юридические перипетии

Любая фирма, представленная в России, должна иметь представительство с российским юридическим лицом. Президент Консорциума Инфорус Андрей Масалович объяснил «360», что к тем, кто следует закону, можно применять санкции в виде штрафов за нарушение законодательства. Какое-то время Google исправно платил штрафы.

«Поскольку штрафы в мире для компаний принято делать как процент от оборота, то в какой-то момент цифры стали большими. В фирме посчитали и увидели, что если играть по-взрослому, то с точки зрения экономики она не может такое платить, и ее проще обанкротить», — рассказал Масалович.

Специалист предположил, что головная компаний будет регистрировать дочернюю фирму. При этом Google будет нарушать российское законодательство и накапливать штрафы, а позднее объявлять себя банкротом.

Источник фото: РИА «Новости»/Алексей Витвицкий

С начала специальной военной операции России на Украине сервисы от Google стали частью информационной кампании против нашей страны. Кандидат экономических наук, маркетолог Игорь Качалов напомнил, что американская кампания распространяла ложную информацию и призывала россиян нарушать закон. При этом менеджмент Google вероятно доводил российскую дочку до банкротства, не нарушая закон.

«Я уверен, что были предприняты специальные шаги менеджмента, чтобы показать, что в марте их убыток составляет 22 миллиарда рублей. <…> Их предупреждали о нарушении законодательства за публикацию недостоверной информации, но они не обращали внимание. Они просто дождались получения штрафа, а дальше им арестовали счет», — объяснил Качалов.

По мнению специалиста, теперь у дочки Google развязаны руки. Они утверждают, что не они сами довели компанию до банкротства, а иски Роскомнадзора, которых компания сама и добивалась публикацией недостоверной информации.

Последствия для пользователей

Игорь Качалов отметил, что Google заверил российских пользователей в том, что его сервисами в том числе поисковиком, почтой Gmail, YouTube будут пользоваться все потребители. Но не стоит забывать, что они регулярно обновляются, и по требованию российского законодательства они должны быть русифицированы.

«Но Google сказал, что не будет содержать в России своих сотрудников и платить им зарплату. Каким образом он будет русифицировать сервисы? Можно предположить, что это будут делать сотрудники в США. Но ситуация такая: если не будут русифицировать, то рано или поздно они будут недоступны на территории РФ», — заключил Качалов.

Другое возможное последствие — Google перестанет скрывать и удалять запрещенную информацию. По словам Андрея Масаловича, таким образом перестанет работать защищающая функция Роскомнадзора, которая не пропускает вредный контент.