Массовые вечеринки во время пандемии стали серьезной проблемой для властей Лос-Анджелеса. Руководство города уже перешло к радикальным методам борьбы с весельчаками и решило отключать особо общительным гражданам воду и электричество.

О намерении лишить слишком веселых жителей города некоторых благ цивилизации сообщил мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти, слова которого приводит агентство Bloomberg. Соответствующее распоряжение уже отдали городскому управлению по водным ресурсам и энергетике.

«Мы видели репортажи о массовых вечеринках и собраниях, которые нарушают изданные в период пандемии указы. Подобные мероприятия стали своего рода ночными клубами», — заявил глава города.

Последней каплей стала вечеринка, которую устроили на этой неделе в особняке на Малхолланд Драйв. Там собралось порядка сотни людей. Закончилось веселье перестрелкой. Погибла 35-летняя женщина. Еще несколько человек были ранены, пишет CNN.

Это и другие схожие события вызывают у властей города опасения по поводу ускорения распространения коронавируса, который Лос-Анджелесу удалось немного сдержать. Директор общественного здравоохранения Барбара Феррер с осторожным оптимизмом заявила, что усилия городских властей могут начать замедлять распространение.

5 августа власти Лос-Анджелеса проинформировали, что за минувшие сутки в городе зафиксировали 2,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. 68 человек скончались. Всего с начала вспышки COVID-19 в мегаполисе зарегистрировали 197 тысяч инфицированных и 4,8 тысячи смертей.

В последние недели американские специалисты говорили о рекордных показателях заболеваемости. При этом Калифорния, где и находится Лос-Анджелес, стала лидером по числу заражений. Тогда власти приостановили процесс ослабления ограничительных мер. В середине июля губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом вновь закрыл бары и церкви. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Также в штате заново прикрыли рестораны, кинотеатры, музеи и зоопарки. В 30 округах прекратили работу парикмахерские, торговые и фитнес-центры. При этом местных жителей обязали носить маски в общественных местах. По словам губернатора, число зараженных росло с «пугающей скоростью».

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявили более 4,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, от новой болезни погибли свыше 158,2 тысячи человек.

«Все жертвы могут стать бессмысленными из-за тех, кто отказывается следовать доводам ученых и правилам и ставит под угрозу нашу экономику и наше сообщество», — заявил Гарсетти.