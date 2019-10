Хоакину Фениксу исполнилось 45 лет. И его путь к «Джокеру» потянет на байопик

Странному, лиричному, шокирующему, трогательному и пугающему актеру Хоакину Фениксу исполнилось 45 лет. Его последняя роль Артура Флека в «Джокере» заслонила собой его предыдущие работы. Но они, как и его биография, весьма примечательны.

Он родился в 1974 году в Пуэрто-Рико. Мать была из семьи еврейских эмигрантов из Венгрии и России. Ее девичья фамилия Дунец. Отец происходил из испано-ирландской семьи. Семья состояла в секте «Дети Бога», и путешествовала по Латинской Америке. В 1978 году им удалось порвать с сектантами, которые считали нормой оргии с несовершеннолетними, и переехать во Флориду. В знак начала новой жизни Боттомы сменили фамилию на Феникс.

В семье росли пятеро детей, еще три сестры и старший брат Ривер. В США матери удалось устроиться в NBC в отдел кастинга. После бегства из Латинской Америки в семье было туго с деньгами, поэтому дети сколотили группу и выступали за деньги на улицах. Теперь же у них появился собственный агент, который очень быстро нашел работу в рекламе и на телевидении.

Хоакин и Ривер Феникс. Источник фото: Instagram

Любопытно, что Хоакин Феникс с трех лет не употребляет в пищу мясо и рыбу. Веганами являются и его родственники.

«И мы сказали нашему агенту: «Мы не собираемся работать для McDonald’s или Coca-Cola. Мы будем рекламировать велосипеды и куклы, и это все», — позже вспоминал актер.

Их агент заявил, что это безумие, так как 70% рекламных роликов приходится как раз на фастфуд, но признал за детьми-хиппи право на выбор. Сейчас актер со смехом вспоминает об этом ультиматуме: «Мы были либо слишком смелыми, либо слишком глупыми». Их семейство вообще считалось чудаковатым, но заработкам это не мешало.

Кстати, Феникс до сих пор питается овощами, выращенными собственноручно в саду. Он много жертвует на благотворительность и состоит в фонах защиты животных и правозащитных организациях — PETA, Amnesty International, The Art of Elysium, HEART и the Peace Alliance.

Хоакин и Ривер получили первые роли в сериале в 1982 году. Мальчики снялись сразу в нескольких успешных телевизионных проектах. Феникс утверждает, что ему сразу понравилось играть.

«Мгновенная радость. Самая приятная вещь. Это как будто ты первый раз бьешь по мячу и забиваешь гол. Мне было восемь лет, и я прекрасно помню свою первую сцену на телевидении. Это было мощно. И это чувств с тех пор не ослабело», — признался актер.

На большой экран Хоакин попал в 1986 году в фильме «Пикник в космосе». Затем он был занят в съемках антологии «Альфред Хичкок представляет».

Фильм «Пикник в космосе». Источник фото: Instagram

Но впервые о нем заговорили после роли в комедии «Родители», вышедшей на экраны в 1989 году. Сыграв роль подростка, он получил номинацию на премию Young Artist Awards, и на несколько лет уехал путешествовать по Южной Америке. Следующий перерыв в работе он сделал в 1993 году, когда погиб от передозировки наркотиков его брат Ривер Феникс, звезда фильма Гаса Ван Сента «Мой личный штат Айдахо».

После возвращения к работе последовала череда более или менее удачных кинокартин и телевизионных проектов. Но вновь на волну популярности его вынесла роль императора Коммода в фильме Ридли Скотта «Гладиатор». Кинокритики стыдливо называют мегапопулярный байопик образчиком мейнстрима, но Феникс сумел сделать образ главного антагониста живым и ярким.

Запомнился зрителям Хоакин Феникс и в мистической драме «Знаки». В ней он снялся с Мэлом Гибсоном, на фоне которого ему удалось не затеряться.

Фильм «Знаки». Источник фото: Instagram

Примечательно, что на роль Джонни Кэша в фильме «Переступить черту», актера утвердил сам музыкант.

Знаковой ролью в карьере Феникса можно считать сыгранного им Иисуса Христа в фильме «Мария Магдалена». Помимо серьезной психологической нагрузки, актеру пришлось сильно похудеть.

В 2018 году вышел предпоследний фильма Хоакина. В нем он также сыграл человека с интересной судьбой, неоднозначного и со сложным характером. В «Братьях Систерс» Феникс выступил в роли Чарли, наемного убийцы. Возможно, Артур Флек из «Джокера» стал логическим ее продолжением.

Актеру вновь пришлось сильно похудеть. Ради новой роли он сбросил 23 килограмма, часами репетировал смех Джокера и заглянул в самые темные глубины человеческой психики. Учитывая, что Феникс не понаслышке знаком с нуждой, нет ничего удивительного в том, что и этот образ получился у него узнаваемым и вызывающим даже толику сочувствия.

Разумеется, веган, борец за права животных и людей, несмотря на собственные житейские передряги выбрал совсем другой путь.