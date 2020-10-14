Экипаж скандально прославившейся британской подлодки HMS Vigilant снова отличился в США. Наплевав на приказ оставаться на базе, моряки отправились в стриптиз-клубы. Итог загула оказался неутешительным: 35 матросов слегли с коронавирусом. Эту же субмарину называют «HMS Секс и кокаин» из-за череды скандалов, связанных с вечеринками, романами и наркотиками на борту.

Загул по барам

35 матросов с британской атомной подводной лодки HMS Vigilant уже слегли с коронавирусом, пишет The Daily Mail. Субмарина прибыла в США для ремонта баллистической ракеты подводного базирования «Трайдент II». Некоторые члены экипажа проигнорировали приказ оставаться на базе ВМС США Кингс-Бей в Джорджии и отправились веселиться в бары и стриптиз-клубы.

По данным The Sun, несколько матросов умудрились засветиться даже на пляже Cocoa Beach во Флориде. А он находится в 600 километрах от базы. Через некоторое время после загулов у четверти экипажа оказался положительным тест на COVID-19.

Среди заболевших судовой врач и старший офицер. Этот офицер — один из двух членов экипажа, знающих код для запуска ядерного оружия. О болезни второго британские СМИ пока не сообщают. Представитель Королевского флота, пишут газеты, отказался комментировать случившееся.

Ситуация с коронавирусом в США — одна из самых неблагополучных в мире. С начала пандемии там заболели почти 7,86 миллиона жителей, 215,9 тысячи человек скончались. В Джорджии, где расположена база Кингс-Бей, зарегистрировано 333 тысячи случаев заболевания и 7454 смерти. Во Флориде, третьем по величине штате, пострадавшем от COVID-19, 15,7 тысячи смертей на 738,7 тысячи заболевших.

Любовь под водой

Первый скандал вокруг этой подлодки вспыхнул в 2017 году. Тогда экс-капитан HMS Vigilant Стюарт Армстронг закрутил на борту роман с подчиненной — инженером-оружейником, офицером Ребеккой Эдвардс. Несмотря на то, что 41-летний Армстронг был разведен, а 20-летняя выпускница Бристольского университета была не замужем, обоих списали на берег. По британским законам на служащих на субмаринах женщин распространяется правило запрета на прикосновения — no touching rule.

Но и это еще не все. Когда командование заподозрило, что параллельно с несением службы экипаж крутит амуры, на подлодку отправили проверяющих. Оказалось, любовные страсти кипели не только между Армстронгом и Эдвардс, но и между помощником капитана, лейтенантом-коммандером Майклом Силом и другой женщиной-членом экипажа. Их тоже уволили.

Как и сейчас, скандал вспыхнул, когда подводная лодка отправилась в США за партией боеголовок «Трайдент II».

Вечеринка с кокаином и проституткой

После того как подлодка доплыла до США, один из военнослужащих ушел в самоволку и полетел в Великобританию повидаться со своей девушкой.

Еще девять матросов HMS Vigilant решили оторваться и устроили вечеринку с наркотиками. Один из них занялся в бассейне сексом с проституткой. В полицейском отчете отмечалось, что он заплатил ей 120 фунтов (12 тысяч рублей). Но потом, видимо, передумал и украл деньги из ее кошелька.

После того как в крови гуляк нашли следы кокаина, их уволили со службы. А скучавшего без девушки «Ромео» отправили под трибунал. После этих случаев британские СМИ и прозвали субмарину HMS Sex and Cocaine — «Секс и кокаин».