Дети массово отравились хлором в бассейне под Пензой. Как распознать первые симптомы?

Двадцать один ребенок отравился в бассейне в городе Нижний Ломов в Пензенской области. Хлор — боевое отравляющее вещество, но в малых дозах он не смертелен. Для того чтобы распознать отравление, достаточно обратить внимание на один симптом.

Во время групповых занятий в бассейне «Волна» тренер почувствовал запах хлора и отправил в больницу 18 школьников в возрасте 10–12 лет. Позже число пострадавших выросло до 21 человека. Семерых детей доставили в областной центр, причем двое подростков находятся в тяжелом состоянии. Остальных детей положили в ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ».

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Следователи проверят, соответствовала ли работа бассейна требованиям законодательства. К этому подключат специалистов Роспотребнадзора.

Как узнать отравление?

Хлор опасен для детей и взрослых, если его много, рассказал «360» химик, кандидат химических наук Денис Жилин. В больших концентрациях он раздражает слизистые носа и легких.

«Если им хорошо надышаться, он может начать разрушать альвеолы легких», — объяснил специалист.

Однако миновать отравление легко: важно помнить, что хлор пахнет. Почувствовали его запах — лучше не дышите глубоко и уйдите из этой зоны.

Если все же хорошо вдохнули это вещество — закашляете, почувствуете першение и раздражение в горле. Это один из первых симптомов.

«Одного вдоха достаточно, чтобы понять, что что-то не так, и постараться выйти из зоны поражения либо вверх, так как хлор стелется вниз, либо, если вы на улице, по направлению, перпендикулярному направлению ветра», — посоветовал Жилин.

Также из глаз потекут слезы.

Но если хорошо надышаться хлором, можно начать задыхаться и уже сильно кашлять. Когда начнется разрушение легких, возникнут проблемы с дыханием. В таких серьезных случаях врачи проводят искусственную вентиляцию.

Можно ли умереть после отравления хлором?

«Я неоднократно сам травился хлором, правда, не в таких количествах. Когда школьником был, травился, когда юным химиком был. Ты делаешь вдох и понимаешь, что дышишь хлором, и ты либо идешь к окну, либо куда-то выходишь из помещения, пораженного хлором. Мне всегда было достаточно одного вдоха, чтобы принять меры. Я никогда не травился всерьез», — поделился химик личным опытом.

Однако если хорошо надышаться хлором, можно и умереть. Раньше же хлор использовался как боевое отравляющее вещество. Химик напомнил про «Атаку мертвецов» — публицистическое название контратаки 13-й роты 226-го Землянского полка в 1915 году при отражении немецкой газовой атаки. Во время третьей попытки атаковать крепость Осовец немцы развернули 30 газобаллонных батарей. Все живое было поражено: листья на деревьях пожелтели, трава почернела и припала к земле, более 1600 бойцов не могли продолжить сражение.

Но все же, чтобы умереть, надо долго дышать и не иметь возможности выйти из зараженной зоны. Один вздох не приведет к летальному исходу.