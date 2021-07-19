Производители хлеба подняли панику о росте цен. Но запасаться печками не стоит

В России ожидается рост цен на хлеб. Сырье стремительно дешевеет, зато подорожали удобрения, транспорт и упаковка. Также некоторым производителям пришлось поднять зарплату сотрудникам, что тоже стало дополнительной статьей расходов. Эксперты считают, что сдерживать цены не выход, тем более что повышение будет не слишком значительным.

По словам производителей, цена на хлеб может подскочить на 7-12%. Это связывают с увеличением стоимости сырья, необходимого для изготовления хлебобулочных изделий: подорожали маргарин, подсолнечное масло и сахар, а также материал, увеличились транспортные расходы.

В Министерстве сельского хозяйства заявили, что роста цен на хлеб не будет, ведь, по их сведениям, стоимость сырья снижается, а не растет. В ведомстве также отметили, что хлебозаводы получают субсидии от государства, чтобы удерживать цены. Производители уже освоили 47,6% средств, которые были направлены на эти цели.

Однако специалисты считают, что эти субсидии не могут полностью компенсировать подорожание сырья. Кроме того, власти некоторых регионов по-своему понимают условия предоставления этой помощи. Хотя деньги должны выделяться единоразово, в ряде регионов субсидии выдают частями каждый месяц.

Неутешительные прогнозы на хлеб

Рост себестоимости производства изделий подтвердил исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев. Он отметил, что это связано с фиксацией розничных цен на сахар и подсолнечное масло. Их производители решили компенсировать доходы за счет оптовых покупателей, написал «Коммерсант».

По словам президента Российского союза пекарей Алексея Лялина, все виды сырья для производства хлеба подорожали в несколько раз. Маргарин вырос в цене на 38%, упаковочный материал — на 26%, сахар — на 9%. Гендиректор БКХ «Коломенский» Дмитрий Козлов добавил, что из-за дефицита персонала в отрасли пришлось повысить зарплаты сотрудникам.

Сам хлеб подорожал всего на 1 рубль. Доктор экономических наук Никита Кричевский в своем Telegram-канале заявил, что не исключает введения продуктовых карточек. Он также выразил мнение о том, что «господдержка мелковата, субсидировать всю экономику никакого бюджета не хватит».

Сырье дешевеет, удобрения дорожают

Фермер, глава КФХ Александр Максименко в разговоре с «360» отметил, что стоимость сырья действительно снижается либо стоит на месте, но хлеб все-таки дорожает. Также растет цена и на удобрения: например, аммофос подорожал на 100%. При этом фермер уточнил, что никакой ощутимой помощи им никто не оказывает.

«Мы не можем понять, с чем это связано. Цена на сырье осталась на уровне прошлого года, а себестоимость поднялась — около 200 тысяч на гектар. Я не думаю, что тут поможет очередная фиксация цен. Нужно идти в ногу со временем — пересчитать стоимость уже конечной продукции и перевести это в сырье», — предложил Александр Максименко.

По его словам, тогда сырье поднялось бы в цене и всех бы все устроило. Аграрий также прокомментировал субсидии для хлебозаводов, отметив, что это помогает им удерживать цены и общее благополучие предприятий. А вот те субсидии, которые фермеры получают на зерновые, Александр Максименко назвал смешными.

Глобальная тенденция экономики

Независимый аналитик Александр Разуваев назвал госсубсидии, которые получают хлебозаводы, чтобы удерживать цены, относительно эффективной мерой. Как пояснил аналитик в беседе с «360», нужно понимать, что зерно дорожает по всему миру. Кроме того, все продовольственные товары выросли в цене примерно в два раза.

«Это произошло из-за того, что довольно много свободных денег в мировом Центробанке напечатали. У нас, соответственно, тоже все дорожает — и никакие государственные меры этот тренд перебить не могут, только сгладить. Но это нормальная ситуация и с ней приходится мириться», — пояснил Александр Разуваев.

Он также отметил, что сегодня Банк России повышает ключевую ставку и это собьет рост цен, сделает более привлекательными вложения в рублевые депозиты. Но рыночная конъюнктура — часть глобальной экономики. Александр Разуваев также добавил, что административное регулирование цен не является самым лучшим решением.

«Я думаю, что ручное управление экономикой пойдет на спад во втором полугодии. А во втором полугодии 2022 года вообще будет 4% ставки ЦБ. Но пока есть то, что есть. Мы видим, что то одна группа товаров вперед вырывается, то другая. И сделать с этим ничего нельзя — это глобальная тенденция», — сказал аналитик.

Хлеба всем хватит

При этом Александр Разуваев посчитал прогноз о введении продуктовых карточек чересчур поспешным. Возможно, какой-то аналог и может быть введен для малоимущих, но не более того. Аналитик подчеркнул, что ситуация далеко не настолько трагична, чтобы начинать покупать хлебопечки и осваивать домашнее производство хлеба.

Вице-президент российского зернового союза Александр Корбут прокомментировал «360» возможный рост цен на хлебобулочные изделия. По словам эксперта, это не будет связано со стоимостью зерна и муки. Возможной причиной станут другие издержки: упаковка, транспорт, коммунальные платежи и прочее.

«Хотя рост цен на хлеб вполне возможен, полагаю, он будет до 7%. Это обычное подорожание: инфляция плюс 2-3%. Так что переживать не стоит — хлеба всем хватит, его более чем достаточно», — сказал Александр Корбут.