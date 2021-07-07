Людям с ВИЧ нужно прививаться от ковида. Вакцина не навредит даже при тяжелой стадии

Фонд «СПИД.Центр» направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко письмо о том, что россияне с ВИЧ столкнулись с проблемами при вакцинации от коронавируса. Но врачи напоминают, что людям с ВИЧ вакцинация не противопоказана, а наоборот необходима.

Как сообщил РБК, директор фонда «СПИД.Центр» попросил Минздрав уведомить больницы, поликлиники и пункты вакцинации о том, что наличие ВИЧ у человека не является поводом для медицинского отвода.

Случаев отказа россиянам с ВИЧ в прививке не очень много, но они есть. Активистка движения «Пациентский контроль» Юлия Верещагина рассказала, что одному мужчине отказались делать вакцинацию без разрешения от врача-инфекциониста. Ему пришлось уйти.

О ВИЧ-положительном статусе пациента можно узнать из анкеты пациента. Там есть пункт, в котором просят указать хронические заболевания. Увидев в графе ВИЧ, некоторые врачи после этого отказываются делать прививку без справки от инфекциониста, утверждают в центре..

Вакцинация в первую очередь

В Московском областном Центре по профилактике и борьбе со СПИДом также прокомментировали эту новость. Его главный врач и главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава МО Александр Пронин заявил «360», что в Центр не поступали жалобы от пациентов об отказе в вакцинации от COVID-19 в прививочных пунктах.

«Хочу обратить внимание, что наличие ВИЧ-инфекции не является противопоказанием для вакцинации. Напротив, я настоятельно рекомендую проведение вакцинации от COVID-19 всем нашим пациентам», — добавил он.

Пронин подчеркнул, что пациенты с тяжелым иммунодефицитом находятся в группе особого риска тяжелого течения COVID-19. Им вакцинация показана в первую очередь. Об этом же «360» рассказали и другие специалисты.

Директор фонда «СПИД.ЦЕНТР» Сергей Абдурахманов объяснил, что люди, которые еще не начали проходить терапию или еще не знают о своей ВИЧ-инфекции, имеют риск более тяжелого течения заболевания, в некоторых случаях с летальным исходом. Поскольку коронавирус оказывает слишком большую нагрузку для иммунитета.

Если же ВИЧ-положительные люди проходят терапию, то ковид протекает у них в общей сложности так же, как и у ВИЧ-отрицательных пациентов.

Почему отказывают?

Абдурахманов объяснил, что причина, по которой некоторым ВИЧ-положительным людям отказывают в вакцинации связана с недопониманием.

«В инструкции к „Спутник-V“ написано, что противопоказанием является иммунодефицит. Но иммунодефицит и ВИЧ-инфекция — это не одно и то же», — объяснил эксперт.

Иммунодефицит действительно может возникать на фоне ВИЧ, но в крайних стадиях. При приеме антиретровирусной терапии или на ранних стадиях заражения его не бывает. Он также добавил, что, даже если вакцину вколют человеку со сниженным иммунитетом, она не принесет вреда. У пациента просто не выработаются антитела, но негативных последствий не будет.

С этим согласился и ведущий научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин.

«Если у человека очень глубокий иммунодефицит, то есть уровень CD4+ лимфоцитов в крови меньше 200 клеток, то вакцина будет просто бесполезна. Вреда она не принесет, но и эффекта тоже может не дать», — сказал он.

Для людей с ВИЧ работают такие же правила вакцинации, как и для людей без него. Единственное противопоказание — это наличие острого инфекционного заболевания как ОРВИ. Тогда нужно дождаться его окончания, а потом уже прививаться.

Справки не нужны

Абдурахманов отметил, что сдавать дополнительные анализы или проходить специальные обследования перед вакцинацией тоже не нужно. Врачи не должны требовать от пациентов справки от инфекционистов.

«Практика отказа в вакцинации или требование предоставления справки об иммунном статусе — это просто усложнение процедуры вакцинации. Это совершенно не требуется и даже вредит, потому что это удлиняет срок вакцинации», — заключил собеседник «360».