Хитрый охранник спас Капитолий. За это его наградили заботой о Камале Харрис на иннаугурации

Новый вице-президент США Камала Харрис пришла на церемонию инаугурации в сопровождении полицейского Юджина Гудмана. Он прославился тем, что во время штурма Конгресса обманом выманил бунтовщиков из части Сената. Видео с обоих мест событий опубликовало издание The Recount.

По данным издания, офицер получил новое звание. Теперь Гудман является исполняющим обязанности заместителя сержанта по оружию Сената. Это не полицейская, а церемониальная должность. Он будет следить за порядком на заседаниях.

На одной части экрана показана церемония инаугурации. Камала Харрис идет чуть впереди Юджина Гудмана, который следует за ней. На второй части экрана показан тот самый момент, когда полицейский выманивает бунтовщиков из одной части здания в другую.

Как напомнило CNN, участники штурма прорвались в здание в тот момент, когда в зале заседаний еще шло обсуждение результатов голосования коллегии выборщиков. Ворвавшаяся толпа первым увидела Гудмана и последовала за ним.

Когда он увидел, что двери зала заседаний остались без охраны, он увел мятежников вглубь здания, где находились его коллеги полицейские. Через минуту двери зала заседаний взяли под контроль сотрудники спецслужб.

На минувшей неделе три законодателя представили документ на утверждение о награждении Гудмана золотой медалью Конгресса «за возможное спасение жизней людей в один из самых мрачных дней в истории США». Награда вручается американцам за выдающиеся достижения и вклад.

Церемония инаугурации вице-президента и президента США прошла в среду, 20 января, в Вашингтоне. Первой клятву верности американцам дала Камала Харрис. Она зачитала присягу в присутствии судьи Верховного суда США Сони Сотомайор.

Основная часть церемонии началась спустя 45 минут, когда председатель Верховного суда Джон Робертс привел к президентской присяге Джо Байдена. После принесения торжественной клятвы Байден обратился к нации с речью о единстве. Посмотреть на саму церемонию можно в онлайне «360».