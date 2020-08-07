Хитрость времен бубонной чумы. В Тоскане начали продавать напитки и еду через «винные окна»

Владельцы ресторанов и баров во Флоренции вдохновились средневековой традицией, чтобы спасти свой бизнес. Для того, чтобы уменьшить риск заражения посетителей коронавирусом, они стали подавать им напитки и еду через небольшие отверстия в стенах. К такой практике уже прибегали во времена чумы.

«Винные окна», о которых вспомнили в Италии на фоне пандемии коронавируса, появились еще в 1600-х годах. Тогда по Европе прокатилась бубонная чума, убив одну треть населения континента. Люди легко ею заражались и боялись выходить на улицу. Итальянские виноделы придумали способ, благодаря которому народ мог продолжать покупать вино, не подвергаясь большому риску заражений.

В бетонных стенах городских виноделен и магазинов стали делать небольшие отверстия. Через них можно было передать вино. При этом продавцы не принимали оплату вручную, а пропускали металлический поддон через отверстие и дезинфицировали его уксусом. Сейчас, в эпоху социального дистанцирования, этот способ оказался очень полезен.

За два месяца изоляции некоторые предприимчивые владельцы флорентийских «винных окон» повернули время вспять. Они стали использовать их для раздачи бокалов вина, чашек кофе, напитков, бутербродов и мороженого.

«Люди могли стучать в маленькие деревянные ставни и наполнять свои бутылки прямо от семей Антинори, Фрескобальди и Рикасоли, которые до сих пор производят одни из самых известных вин Италии», — рассказал президент Ассоциации винных окон Маттео Фалья Insider.

Эти отверстия когда-то были обычной частью повседневной жизни Тосканы. Их можно увидеть по всей Флоренци, и многие были сделаны еще во времена Средневековья. Только в ее пределах можно найти более 150 «винных окон».

Как передает Insider, многие деревянные отверстия были навсегда потеряны во время наводнения 1966 года. Ассоциация винных окон начала процесс картирования этих реликвий по всей стране. Планируется также установка мемориальных досок у всех этих мест.

Сейчас получить заказ через «винное окно» можно в кафе-мороженом Vivoli возле Дуомо и галерее Уффици. Поблизости туристы и местные жители могут насладиться коктейлями из Osteria delle Brache на площади Пьяцца Перуцци. А за рекой, в ​​Санто-Спирито, ресторан и винный бар Babae подают бокалы вина через отверстие с 19:00 до 20:00 каждый вечер.