Уходящее десятилетие унесет с собой основную серию фильмов по комиксам Marvel, но это не значит, что в 2020 году у Голливуда не останется супергероев, которые спасут нас от реальности серых рабочих будней. Только готовьтесь — в каждом из этих супергероев живет свой настоящий злодей, а атмосфера картин будет на грани мрачного детектива.

«Хищные птицы»: Суперпотрясающая история Харли Квинн, 5 февраля

Фантастический парад откроет очаровательная озорница Харли Квинн с мрачным прошлым. Марго Робби с битой и ранимой душой настолько понравилась зрителям, что успех отдельного фильма для взбалмошной экс-подружки Джокера, затмившей всех в «Отряде самоубийц» (2016), стал практически свершившимся фактом.

В фильме «„Хищные птицы“: Суперпотрясающая история Харли Квинн» она объединится с другими супергероинями, Черной Канарейкой и Охотницей, чтобы спасти одну девушку от криминального босса Готэма Черной Маски, чью роль исполнит Юэн МакГрегор.

«Бладшот», 20 февраля

Вин Дизель сыграет персонажа из комиксов 1990-х. Его герой — современный Франкенштейн, которого ФБР реанимировали, чтобы превратить для себя в машину для убийства. У него супербыстрая регенерация и он может контролировать различные электронные устройства.

Это будет фильм-бунт, против правительства, себя и своего прошлого, которое окажется совсем не таким, как рассказывали главному герою.

«Люди Икс: Новые мутанты», 3 апреля

Дату выхода спин-оффа «Людей Икс» от Джоша Буна долго откладывали, однако фильм, похоже, выйдет несмотря на скептичное отношение многих критиков из-за перебоев со съемками и скромным кассовым сбором предыдущего фильма о людях с суперспособностями «Темный феникс».

Тем не менее, фильм заявил серьезную претензию на настоящую страшилку, в который подростки-мутанты будут сражаться против тех, кто держит их в заключении.

«Черная вдова», 1 мая

В сольной картине от Marvel уже хорошо знакомая Черная вдова после событий из «Противостояния» примет настоящий вызов из прошлого, чтобы уничтожить агентов из «Красной комнаты» — программы, которая готовила таких, как она.

Скарлетт Йоханссон в одном из интервью сказала, что этот фильм про «прощение себя» и «семью», а Флоренс Пью, которая исполнит еще одну русскую жертву «Красной Комнаты», назвала фильм «очень грубым, очень болезненным и красивым».

«Чудо-женщина: 1984», 5 июня

Галь Гадот вернется к нам в роли «Чудо-женщины» в новом металлическом костюме. К актерскому составу присоединятся Кристен Уиг, которая сыграет злодейку Гепарду, и Педро Паскаль в роли злодея Максвелла Лорда.

Это не продолжение первого фильма, в нем действие будет происходить в 1980-х годах. Она сразится со своими главными врагами, а также встретит воскрешенного Тревора — своего возлюбленного.

«Морбиус, живой вампир», лето 2020

Фильм, в котором антигероя Морбиуса сыграет Джаред Лето, расскажет об ученом, который отчаялся излечиться от редкого заболевания крови. Сомнительное лекарство из летучих мышей превращает его в кровожадного монстра.

Также ходят слухи, что фильм преодолеет границу между франшизами Marvel и Sony, так как герой Лето появится в качестве второстепенного персонажа в фильме «Блэйд» с Махершалой Али в главной роли.

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«Веном 2», 2 октября

У фильма пока нет официального названия, однако уже известно, что критики, разнесшие первую часть в пух и прах, настроены скептично. Тем не менее, ходят утешительные для фанатов серии слухи, что за продолжение возьмется Энди Серкис.

Актерский состав пока неизвестен, но главного героя точно будет играть Том Харди.

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«Вечные», 6 ноября

«Вечные» откроет вторую серию фильмов, которая будет выпущена как «четвертая фаза» Marvel. Он расскажет о группе бессмертных, которые обладают особыми навыками, такими как супер сила и способность летать.

В фильме снимутся Анджелина Джоли, Сальма Хайек и Кумэйл Нанджиани, также он воссоединит бывших звезд «Игры престолов» Ричарда Мэддена и Кита Харингтона.