  • Хищные и мрачные машины для убийства — они украдут ваше сердечко. Топ-8 супергеройских саг 2020 года

    13 декабря 2019, 03:50

    Александра Каширина

    Уходящее десятилетие унесет с собой основную серию фильмов по комиксам Marvel, но это не значит, что в 2020 году у Голливуда не останется супергероев, которые спасут нас от реальности серых рабочих будней. Только готовьтесь — в каждом из этих супергероев живет свой настоящий злодей, а атмосфера картин будет на грани мрачного детектива.
    Хищные и мрачные машины для убийства — они украдут ваше сердечко. Топ-8 супергеройских саг 2020 года

    «Хищные птицы»: Суперпотрясающая история Харли Квинн, 5 февраля

    Фантастический парад откроет очаровательная озорница Харли Квинн с мрачным прошлым. Марго Робби с битой и ранимой душой настолько понравилась зрителям, что успех отдельного фильма для взбалмошной экс-подружки Джокера, затмившей всех в «Отряде самоубийц» (2016), стал практически свершившимся фактом.

    В фильме «„Хищные птицы“: Суперпотрясающая история Харли Квинн» она объединится с другими супергероинями, Черной Канарейкой и Охотницей, чтобы спасти одну девушку от криминального босса Готэма Черной Маски, чью роль исполнит Юэн МакГрегор.

    «Бладшот», 20 февраля

    Вин Дизель сыграет персонажа из комиксов 1990-х. Его герой — современный Франкенштейн, которого ФБР реанимировали, чтобы превратить для себя в машину для убийства. У него супербыстрая регенерация и он может контролировать различные электронные устройства.

    Это будет фильм-бунт, против правительства, себя и своего прошлого, которое окажется совсем не таким, как рассказывали главному герою.

    «Люди Икс: Новые мутанты», 3 апреля

    Дату выхода спин-оффа «Людей Икс» от Джоша Буна долго откладывали, однако фильм, похоже, выйдет несмотря на скептичное отношение многих критиков из-за перебоев со съемками и скромным кассовым сбором предыдущего фильма о людях с суперспособностями «Темный феникс».

    Тем не менее, фильм заявил серьезную претензию на настоящую страшилку, в который подростки-мутанты будут сражаться против тех, кто держит их в заключении.

    «Черная вдова», 1 мая

    В сольной картине от Marvel уже хорошо знакомая Черная вдова после событий из «Противостояния» примет настоящий вызов из прошлого, чтобы уничтожить агентов из «Красной комнаты» — программы, которая готовила таких, как она.

    Скарлетт Йоханссон в одном из интервью сказала, что этот фильм про «прощение себя» и «семью», а Флоренс Пью, которая исполнит еще одну русскую жертву «Красной Комнаты», назвала фильм «очень грубым, очень болезненным и красивым».

    «Чудо-женщина: 1984», 5 июня

    Галь Гадот вернется к нам в роли «Чудо-женщины» в новом металлическом костюме. К актерскому составу присоединятся Кристен Уиг, которая сыграет злодейку Гепарду, и Педро Паскаль в роли злодея Максвелла Лорда.

    Это не продолжение первого фильма, в нем действие будет происходить в 1980-х годах. Она сразится со своими главными врагами, а также встретит воскрешенного Тревора — своего возлюбленного.

    «Морбиус, живой вампир», лето 2020

    Фильм, в котором антигероя Морбиуса сыграет Джаред Лето, расскажет об ученом, который отчаялся излечиться от редкого заболевания крови. Сомнительное лекарство из летучих мышей превращает его в кровожадного монстра.

    Также ходят слухи, что фильм преодолеет границу между франшизами Marvel и Sony, так как герой Лето появится в качестве второстепенного персонажа в фильме «Блэйд» с Махершалой Али в главной роли.

    Хищные и мрачные машины для убийства — они украдут ваше сердечко. Топ-8 супергеройских саг 2020 года | Изображение 1
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    «Веном 2», 2 октября

    У фильма пока нет официального названия, однако уже известно, что критики, разнесшие первую часть в пух и прах, настроены скептично. Тем не менее, ходят утешительные для фанатов серии слухи, что за продолжение возьмется Энди Серкис.

    Актерский состав пока неизвестен, но главного героя точно будет играть Том Харди.

    Хищные и мрачные машины для убийства — они украдут ваше сердечко. Топ-8 супергеройских саг 2020 года | Изображение 2
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    «Вечные», 6 ноября

    «Вечные» откроет вторую серию фильмов, которая будет выпущена как «четвертая фаза» Marvel. Он расскажет о группе бессмертных, которые обладают особыми навыками, такими как супер сила и способность летать.

    В фильме снимутся Анджелина Джоли, Сальма Хайек и Кумэйл Нанджиани, также он воссоединит бывших звезд «Игры престолов» Ричарда Мэддена и Кита Харингтона.

    Хищные и мрачные машины для убийства — они украдут ваше сердечко. Топ-8 супергеройских саг 2020 года | Изображение 3
    Источник фото: Pinterest