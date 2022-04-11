России необходимо отвечать на поставки вооружения со стороны Европы на Украину, при помощи средств разведки отслеживая и уничтожая логистические цепочки между странами, в том числе железнодорожные ветки и мосты. Об этом заявил военный эксперт, журналист, писатель, полковник в отставке Виктор Баранец. Далее — прямая речь собеседника «360».

Ответить можно двумя способами. На уровне Путина, Лаврова или Герасимова мы скажем, что это очень опасная затея. Что Евросоюз подливает керосин в этот военный конфликт. А второй — можно просто уничтожать все это военное барахло, которое идет на Украину с подачи Евросоюза. Будем вынуждены его бить. Не только бить, взрывать мосты и железные дороги, по которым движутся колоны этой военной техники. Мы же начали отчасти это делать, первая ласточка — словацкая система С-300 уничтожена. Также будем делать везде, где обнаружим это европейское оружие.

Это добавляет нам головной боли, потому что появляются задачи за пределами украинской армии. Понимаете, пропадает логика спецоперации. Мы одной рукой уничтожаем украинское оружие, а с другой стороны — эту армию накачиваем. Я студентам объясняю просто: ведро с водой — то украинское оружие. Мы пробили дно, а с другой стороны Европа ставит шланг и накачивает это ведро. Так может быть на высоком уровне достаточно долго.

У нас есть разведка, как космическая, так и воздушная, радиотехническая, легальная и нелегальная. Но противник же не лох, не дурак, он маскируется. Например, из Польши идут три машины. На одной красными буквами написано: Дети, на другой — Красный Крест, а на третьей — Международная почта. Пилот видит это и может спикировать так, что там даже сгоревших колес не останется. Но там же дети, понимаете? А если эти колонны идут ночью?

А если автобусы останавливаются ночью или у больниц? Задача же, задача! Они лягушечьими прыжками, ночью, он населенного пункта к другому… Здесь тонкая хирургическая задача для нашей наземной разведки. А возьмите железнодорожный эшелон, мосты. Мы обязаны рвать железные дороги, взрывать мосты. Да-да, как бы это парадоксально не казалось, но мы должны эти артерии перекрыть.

Европа пошла на конфронтацию с Россией, потому что эта проститутка раздвинула ноги и лежит перед США. Европа уже не самостоятельный игрок, это задний двор Штатов. Она почти вся в НАТО, это, по сути, любимая проститутка США. Там все в банде, кто-то лишнее сказал — получает по башке.

В свое время Макрон лишнее сказал: знаете, поговорил с Берлином, а давайте сделаем евроармию? Зачем нам НАТО, мы не сможем сами армию сделать? Нам навязывают это оружие. Что получил Берлин и Париж через две недели? «Желтые» жители и забастовку арабов, вот и все. Сразу потом Макрон под лавку залез. Там мощные механизмы усмирения непослушных ребят. Европа, если образно, Европа — цуцык в наморднике, привязанная к колеснице США. Куда они едут, туда и Европа бежит. Европа потеряла свой политический, военный суверенитет, а теперь и экономический теряет. Все американское — нефть, оружие.

НАТО собирается расширяться, есть ученики, которые топчутся в предбаннике. Это Молдавия, Грузия и Украина. Но Путин испортил песню. Украину должны были принять НАТО в 2014 году, но если есть территориальные проблемы — то не примешь. Но они все равно ее тащат в НАТО. Они сумели решить главную задачу — стравить Украину с Россией, а теперь пытается решить ее европейскими руками.

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель сказал, что эта ситуация решается на поле боя. Русский воин, Европа сама призывает тебя решить все на поле боя!

Карт-бланш мы получили, сам Борель сказал, что надо решать проблемы так. Прекрасно. Сам Борель разрешил! Найдется и «Кинжал», и «Калибр». Мы все стеснялись, а тут нам Борель руки развязал. Будем по законам войны работать, вот и все!