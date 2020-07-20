«Химки» и «Зенит» сразятся за Кубок России по футболу. Каковы шансы подмосковного клуба?

«Зенит» и «Химки» встретятся в финале Кубка России по футболу. В полуфинальных играх подмосковный клуб уверенно обыграл «Урал», а петербуржцы одолели столичный «Спартак». Каковы шансы «Химок» на победу и может ли команда рассчитывать на объективное судейство?

25 июля «Зенит» и «Химки» встретятся в Екатеринбурге в финальном матче Кубка России по футболу. В полуфинале подмосковный клуб уверенно, со счетом 3:1, обыграл «Урал». А команда с берегов Невы со счетом 2:1 обыграла московский «Спартак» благодаря реализованному Артемом Дзюбой пенальти и голу полузащитника Далера Кузяева.

Шансы «Химок» на победу

Кроме характера, подмосковный клуб вряд ли сможет что-либо противопоставить «Зениту», считает бывший наставник бело-голубых Борис Раппопорт.

«„Химки“ и так уже прыгнули выше головы. Финал, Лига Европы… Я думаю, это им поможет, чтобы в следующем году выступать в РПЛ», — добавил экс-тренер «Зенита».

Если оценивать шансы по ситуациям в командах, по индивидуальному мастерству игроков, «Химки» уступают «Зениту», рассказал комментатор Станислав Рынкевич. Но кубковые встречи, особенно финальные встречи, хороши тем, что у всех есть возможность выиграть у фаворита.

«Формат кубка подразумевает, что шансы есть у всех. С этой точки зрения у „Химок“ есть шансы. Нужно смотреть, как будет складываться игра. Если „Химки“ забьют первыми, матч будет гораздо интереснее», — сказал комментатор.

Финальные перестановки

Вероятнее всего, наставник «Химок» Сергей Юран с первых же минут выставит на поле лучший состав. Рынкевич считает, что он вряд ли будет беречь сильных игроков на второй тайм. Если «Зенит» первым откроет счет, отыграться подмосковным футболистам будет крайне сложно.

По мнению Раппопорта, у Юрана не такой большой набор футболистов, чтобы делать какие-то существенные в сравнении с полуфинальным составом перестановки. В свою очередь, тренер «Зенита» Сергей Семак имеет возможность выпустить на поле как молодых игроков или тех, кто провел мало времени на поле в Ростове, так и основной, сильный состав.

«Думаю, у „Зенита“ будут играть все лучшие. В зависимости от схемы, которую Сергей Богданович применит в этом матче. „Зенит“ хочет сделать дубль, очень давно этого не было. Он будет максимально мотивирован», — подчеркнул Раппопорт.

Объективность судейства

В полуфинальной встрече «Зенита» со «Спартаком» поклонники красно-белых остались недовольны судейством Сергея Иванова. В первом тайме арбитр не назначил пенальти в ворота хозяев за нарушение Жиркова, во втором, опять же, не указал на одиннадцатиметровую отметку за фол Барриоса и столкновение Оссорио с Айртоном. А еще «пожалел» красную после того, как Оздоев влетел в ногу все тому же Айртону.

В то же время Раппопорт уверен, что судейство было объективным. Но пока много «шероховатостей», связанных с работой VAR — системой видеопомощи арбитрам. В каких-то моментах повторы смотрят, в каких-то нет. Скорее всего, предположил он, нет четкой трактовки тех или иных механизмов использования системы. А Сергей Иванов находился «на мандраже», обслуживая такую важную встречу. В другой игре он, может быть, принимал бы более спокойные, взвешенные решения.

«Определенный контроль по поводу судейства сложился уже сейчас. Это общественное мнение, которое сложилось по поводу того, что были моменты в пользу „Зенита“. Судья, который будет судить этот матч [с петербуржцами], будет понимать, что все решения в пользу „Зенита“ будут оцениваться», — сообщил Рынкевич.

В футбольной практике принято не назначать судей из регионов, которые представляют соперники. Поэтому обслуживание матча «Зенита» с «Химками» могут доверить московскому арбитру.

«Тут может и московский арбитр судить. Сергей Карасев, например. Тут легче назначить арбитра высокого уровня», — заключил Раппопорт.