Хатико из Подмосковья. Трогательная история жизни бездомного и его преданной собаки

В Воскресенске много лет жил Владимир Рудь вместе со своей дворняжкой по кличке Мышь. Месяц назад хозяин умер и собака осталась одна. Все это время она, словно Хатико, ждет Владимира на том же месте, где они расстались. Эта трогательная история — в материале «360».

Владимир Рудь несколько лет назад приехал в подмосковный Воскресенск из мурманского города Апатиты. Пытался заработать денег. Какое-то время был охранником, занимался земляными работами и другим физическим трудом.

Около 10 лет назад Рудь взял к себе щенка и назвал девочку Мышью. С тех пор единственным близким другом Владимира была Мышь, а самым важным человеком в жизни собаки — хозяин.

Волонтер Юлия Мельникова рассказала «360», что однажды увидела Мышь и Владимира, шарящего по мусорным бакам в поисках металла. Оказалось, что к такой жизни мужчину привела потеря работы и кража паспорта: он копался в мусоре, искал металлолом, сдавал его и на эти деньги покупал еду себе и своему питомцу. С тех пор Мельникова часто общалась с Рудем, предлагая в том числе помощь, ведь мужчина с псом последние пять лет обитали в шалаше где-то в лесу — не хватало денег на нормальное жилье.

Источник фото: телеканал «360»

С помощью Красного Креста, соцзащиты, восстановили ему паспорт. Но, к сожалению, только с паспортом у нас трудно на работу устроиться. Потом заболел он. Воспаление легких было Юлия Мельникова.

Волонтеры предлагали Владимиру лечь в больницу, но он отказывался. Говорил, что не может оставить собаку одну. На днях он вместе с Мышью специально вышел из лесополосы, где стоял шалаш, подошел ближе к людям и остановится возле одного из магазинов в Воскресенске. Туда он пришел, потому что понял, что его жизнь подходит к концу.

Источник фото: телеканал «360»

Она для него единственный друг была, и он для нее единственный человек Юлия Мельникова.

12 сентября 2019 года Владимира Рудя не стало — сердце не выдержало болезни. Очевидцы тут же вызвали скорую. Когда приехали врачи, Мышь не давала чужим подойти к хозяину. Только с помощью кинолога тело Владимира забрали в морг.

Мышь осталась одна. Какое-то время она не двигалась с места — сидела там же, где в последний раз видела хозяина. Потом она начала навещать шалаш, где они жили пять лет, но и там не могла найти Владимира.

Возле жилища Владимира и Мыши был еще один шалаш, где обитал их друг, оказавшийся в такой же сложной жизненной ситуации. Собака начала ходить за этим мужчиной, но его забрали в больницу, а потом определили в приют.

Источник фото: телеканал «360»

Мышь снова осталась одна. Она ходила то к шалашу, то к магазину, но не могла найти человека, который любил и воспитывал ее всю жизнь. Тогда работать с собакой начала Юлия Мельникова. Она занимается тем, что пристраивает бездомных животных. Мышь и раньше была уличной собакой, но тогда ее опекал хозяин, а после 12 сентября она почти все время была одна и уже отвыкла от человеческого внимания, стала диковатой.

Мельникова начала искать хозяина для Мыши. Прошло больше месяца, но только в 16 октября Мышь согласилась взять жительница Воскресенска. С тех пор прошло всего несколько часов, но, по словам Мельниковой, одичавшая за месяц собака ходит рядом с новой хозяйкой по двору, не пытается убежать и даже позволяет себя гладить.

Волонтер добавила, что многие жители Воскресенска знали Владимира Рудя и хорошо к нему относились. Они собирали деньги на похороны и уже договорились с ритуальным агентством, которое тоже вошло в положение — возле могилы поставили лавочку, венок и оградили территорию.