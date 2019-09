Видео, которые все ненавидят. 5 худших роликов YouTube

На начало 2019-го количество видео на YоuТubе составило более миллиарда, и среди них есть не только высокооцененные ролики, но и худшие. Пять ненавистных — в материале «360».

Собрать самые худшие видео на YouTube стало актуально после появления 7 сентября детища Гуфа и Тимати — клипа и песни «Москва». В нем рэперы восхваляли столицу, мэра Сергея Собянина и «не втирали дичь».

Спустя пару дней после появления ролик набрал больше миллиона дизлайков, став самым ненавистным видео на российском YouTube. На момент написания материала видео удалили.

После осознания, что детище популярных рэперов «не зашло» как минимум москвичам, Тимати и Гуф встали по разные стороны баррикад. Алексей Долматов утверждал, что его «развели», а Тимур Юнусов проникся патриотизмом и говорил про любовь к городу и уважение к мэру. Оба музыканта сошлись на том, что им не заплатили.

Хуже некуда

На YouTube столько видео разного жанра, что выбрать самые худшие не так и просто. Однако есть несколько роликов, ненавистью к которым прониклась львиная доля пользователей.

Абсолютный рекорд дизлайков принадлежит видео 2018 года под названием YouTube Rewind. Его опубликовали 6 декабря прошлого года. В клипе упоминаются самые знаковые события прошедшего года: корейская поп-музыка, флешмоб Kiki Challenge, свадьба Принца Гарри и Меган Маркл, чемпионат мира по футболу, запуск в открытый космос автомобиля Tesla Roadster и другие новости.

На момент написания статьи у видео было почти 180 миллионов просмотров, 2,6 миллиона лайков и 16 миллионов дизлайков.

Низких оценок ролик удостоился потому, что зрителей не устроила подборка. В YouTube Rewind не попали блогер PewDiePie, Логан Пол, снявший ролик в японском «лесу самоубийц» Аокигахара, индийский канал T-Series и другие.

До этого видео статус самого задизлайканного видео на YouTube принадлежал певцу Джастину Биберу, а именно песне Baby.

Клип посмотрели более двух миллиардов раз, а пользователи поставили ему 10 миллионов дизлайков. Однако на сбор такого числа негативных оценок ролику потребовалось девять лет.

Видео, которое быстрее всех набрало дизлайки до рекордсмена YouTube Rewind, удостоился клип певицы Bibi H на песню How It Is (Wap Bap…). Ролик меньше чем за месяц набрал 2,2 миллиона дизлайков, а на момент написания статьи это число возросло до трех миллионов.

Сама девушка не очень расстроилась такому раскладу. По ее мнению, любая популярность — успех.

Последнее место среди худших заняло видео Cortando O Botão Do YouTube. На нем автор канала Aruan Felix показал, как можно сломать трофей от видеохостинга — «Серебряную кнопку», которая дается за достижение 100 тысяч подписчиков. Итог — 2,5 миллиона дизлайков при 870 тысячах лайков.