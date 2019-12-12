Харви Вайнштейн договорился с женщинами, обвинившими его в насилии. Но суд может помешать

После нескольких лет судебных разбирательств бывший голливудский магнат Харви Вайнштейн достиг предварительного мирового соглашения. Сделка с десятками женщин, обвинившими его в сексуальных домогательствах разной степени, обойдется в 25 миллионов долларов. Адвокат и правозащитник рассказали «360», удастся ли продюсеру избежать уголовного наказания и утвердит ли сделку суд.

Как пишет The New York Times, в рамках сделки на 25 миллионов долларов (1,574 миллиарда рублей) Вайнштейн не должен будет ничего оплачивать из собственного кармана. Все расходы профинансируют страховые компании, представляющие The Weinstein Companу. Часть суммы уйдет на оплату адвокатов, часть истцам, подавшим групповой иск, а еще 6,2 миллиона долларов между собой разделят 18 обвинителей. При таком раскладе ни одна из женщин не получит более 500 тысяч долларов.

Помимо этого, если соглашение будет заключено, Харви Вайнштейну не потребуется признавать вину. Для завершения сделки необходимо, чтобы все стороны подписали соглашение и суд это одобрил. Но произойдет ли это?

По словам вице-президента Международного комитета защиты прав человека Александра Ионова, суд может не утвердить сделку.

«В США последнее слово остается за федеральным судьей. И он может решить, что хоть и была достигнута договоренность, Вайнштейн нуждается в более строгом наказании», — говорит эксперт.

Именно поэтому сейчас адвокаты бывшего голливудского продюсера делают все для заключения досудебной сделки. Это нормальная практика для США и Европы. В делах, касающихся разного рода харассмента, часто можно откупиться, оплатив жертве моральный ущерб. Особенно когда нет серьезных телесных повреждений.

Впрочем, уже сейчас появляются сообщения о том, что некоторые жертвы Вайнштейна выступают против данного соглашения. Адвокаты, представляющие одну из пострадавших, назвали предполагаемое урегулирование постыдным.

Ионов говорит, что Вайнштейн может попасть в тюрьму, если найдутся те, кто откажется от сделки и продолжит настаивать на совершении им уголовного преступления. Однако в этом случае возникнут новые сложности. Необходимо доказать, что изнасилование или любого рода насилие было.

У него сильные адвокаты, которые могут рассыпать дело. Они будут требовать неопровержимых доказательств акта насилия: видеозаписи, экспертизы и т. д. Александр Ионов вице-президент Международного комитета защиты прав человека.

Некоторые обвинители рассказали о случаях, произошедших много лет назад. Возможно, эти доказательства уже есть в деле, но мы этого знать не можем. Оно было засекречено.

Британский юрист Александр Меркурис добавляет, что данное соглашение заключается в рамках гражданского дела. Это не отменяет того, что у Вайнштейна впереди разбирательства еще и по уголовному делу. Получается, выплата денег не освобождает его от угрозы тюремного срока. Однако заключение сделки может стать для него большим козырем.

По этому соглашению он признает себя невиновным. На заседаниях по уголовному делу адвокаты могут этим апеллировать. Мол, Вайнштейн примирился со своими жертвами — и он невиновен. Так почему суд продолжает это изучать? Александр Меркурис британский юрист.

Собеседник «360» также отмечает, что последовательность слушаний нелогична. Сначала должны были быть слушания по уголовным делам, а уже потом по гражданским. Это еще раз доказывает, что на Вайнштейна работают сильные адвокаты, которые всеми силами пытаются не допустить тюремного заключения.

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Харви Вайнштейн — бывший совладелец компании The Weinstein Company и сооснователь компании Miramax Film, а также американский кинопродюсер. Более 80 женщин обвинили его в домогательствах и насилии разной степени тяжести с осени 2017 года. Минимум восемь женщин заявили об изнасиловании. В мае 2018-го года ему предъявили уголовные обвинения. В тот же год суд отпустил Вайнштейна под залог в один миллион долларов. Сейчас суд планирует увеличить сумму до пяти миллионов из-за регулярных нарушений правил домашнего ареста.