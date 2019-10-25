Харви Вайнштейн пришел в бар. Сначала люди смеялись, потом кричали

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн посетил стендап-шоу в одном из нью-йоркских баров. Учитывая, что он обвиняется минимум в восьми изнасилованиях, не все обрадовались его присутствию. Комик Келли Бахман попыталась осмеять продюсера со сцены, но была освистана другими мужчинами в зале. Актриса Зои Стакллесс, не сдержав эмоций, начала кричать на Вайнштейна, за что ее вывели из заведения.

Фамилия Вайнштейн больше не ассоциируется с продюсером, который выпускает отличные фильмы. Это теперь синоним домогательств, обвинений в изнасилованиях и начала движения #MeToo. Харви Вайнштейн обвиняется по меньшей мере в восьми изнасилованиях, а более 80 женщин сообщили о случаях сексуального домогательства с его стороны. На свободу он вышел под залог в один миллион долларов. Обвинения он отрицает.

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Неудивительно, что появление Вайнштейна в нью-йоркском баре во время стендап-вечера привлекло внимание. Он сидел за столом вместе с несколькими молодыми женщинами и двумя телохранителями.

Все началось с выступления комика Келли Бахман. Именно она решила обратиться со сцены к Вайнштейну. Сделав это, передает The Guardian, она «почувствовала, как воздух будто высосали из комнаты».

Впрочем, девушку устраивало молчание в зале. Ей не хотелось, чтобы люди ощущали себя комфортно в такой ситуации.

«Я комик, и наша работа — называть слона в комнате (в английском языке „слон в комнате“ используется для обозначения чего-то очень очевидного — прим. ред.), — сказала Келли во время своего выступления, обращаясь к Вайнштейну. — Фредди Крюгера в комнате, если пожелаете».

Часть мужской аудитории попыталась освистать ее, а кто-то закричал «заткнись». Бахман это не остановило, и она продолжила шутить.

Стоит отметить, что комик сама пережила изнасилование. Более того, недавно она выпустила шоу под названием «Шутки про изнасилование: От переживших его».

Еще более остро на присутствие продюсера отреагировали комик Эмбре Ролло и актриса Зои Стаклесс. Во время перерыва обе девушки подошли к мужчине. Стаклесс, не сдержав эмоций, начала кричать.

«Никто ничего не скажет? Никто на самом деле ничего не скажет? Я буду стоять в четырех шагах от гребаного насильника, и никто ничего не скажет?» — громко возмущалась актриса, указывая пальцем на Вайнштейна.

После этого ее вывели из заведения. Когда Зои покинула помещение, ее быстро окружила группа, состоящая в основном из женщин. Все они поблагодарили девушку за то, что она не промолчала и высказалась.

Все трое также получили большую поддержку в социальных сетях.

Харви Вайнштейн молча выслушал все, не пытаясь уйти или помешать девушкам.