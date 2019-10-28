Гарику Харламову пришлось объясняться за жену. Постельная сцена в «Тексте» оказалась слишком горячей

Не только Ксения Собчак пострадала от «сисек Асмус», но и муж актрисы Гарик Харламов. После постельной сцены с его женой в фильме «Текст» на юмориста напали зрители с заявлениями, что супруга «наставила ему рога», и вопросами, почему он позволил ей участвовать в таком эпизоде.

На днях в кинотеатрах вышла первая экранизация автора романов «Метро 2033» и «Метро 2034» Дмитрия Глуховского под названием «Текст». Одну из главных ролей исполнил Александр Петров (его герой — Илья), а у Кристины Асмус (Нина, девушка, в которую по сюжету влюбился Илья) была постельная сцена. Именно она привлекла внимание зрителей и отразилась на благополучии юмориста.

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Бульдогу пришлось объяснять грань между актерской игрой и реальностью. В своем Instagram он ответил взбешенным гражданам, упомянув, что были как «ласковые», так и жесткие реплики по поводу некоего разрешения, которое должен был дать Харламов своей супруге на постельную сцену в «Тексте».

Зрители действительно задали юмористу вопрос, как и почему он позволил своей жене-актрисе «сняться в подобном». Для примера: «Смешно, конечно, и жалко таких мужей, как вы. Я девушка, но считаю — н*** такое искусство, когда жену имеют на глазах у всех», — возмутилась одна фанатка.

«Да уж, так на всю страну рога поставила», — написал другой юзер.

Один пользователь поделился какой-то экзистенциальной «истиной»: «Брат, сочувствую, это обидно, когда жену кто-то трахнул. Но такова жизнь. Держись, Гарик! Включи песню Макса Коржа „Мотылек“».

В общем, комментарии не блистали позитивом. Но хейтерам Харламов разложил все по полочкам (спойлер — никто все равно ничего не понял). Юмориста удивило, что зрители запомнили только постельную сцену в ленте, а не глубину сюжета и проблематику.

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«Моя жена актриса. В этом фильме она играет роль. Сцена секса написана в книге и необходима для сюжета. Да, откровенно. Да, на грани. И что? Когда я смотрю другое кино, сериалы и там вижу сцены секса, у меня не возникает вопроса „Что они себе позволяют? Они же не муж и жена!“ или „Что думал муж Шерон Стоун в момент переноса ног на стуле? Как он ей позволил ‚совокупляться‘ весь фильм с Майклом Дугласом“», — написал Харламов и добавил, что гордится женой и ее блестящим исполнением роли.

С юмором к ситуации отнеслись некоторые звезды, которые не поленились оставить отзыв под записью Харламова. Среди них Александр Ревва, Гоша Куценко, Семен Слепаков, Игорь Верник, посетовавший на то, что кому-то приходится объяснять разницу между героем и актером, а также Оскар Кучера, Глюкоза и сама Кристина Асмус, которая призналась в любви к мужу.

Фильм «Текст» по одноименному роману Дмитрия Глуховского вышел в прокат 24 октября. По сюжету Илья попадает в тюрьму по ложному обвинению. Выйдя на свободу, герой убивает человека, который его подставил, и завладевает его телефоном. Это позволяет ему некоторое время жить жизнью убитого.

Представление о постельной сцене с Асмус можно составить по трейлеру картины.