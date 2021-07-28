Олимпиада испугала жесткими методами для спортсменов. Но так было всегда

Большой спорт — не место для слабых духом. И иногда методы, применяемые в нем, могут шокировать неподготовленного зрителя. Несколько удивительных моментов продемонстрировала уже проходящая в Токио Олимпиада. Об этом порассуждал автор Telegram-канала «Имерел» и ведущий «360» Гия Саралидзе.

Олимпиада в Токио идет своим чередом. Спортсмены соревнуются, радуются победам и медалям, огорчаются поражениям и травмам. Судьи судят. Иногда подсуживают. Обычно хозяевам. Это на Олимпиадах уже традиция. Почти как олимпийский огонь.

Тренеры тренируют. Мотивируют своих подопечных на спортивный подвиг. Делают они это по-разному. Методы некоторых наставников вызывают у толерантной нынче публики шок и состояние, близкое к обмороку. Сейчас в интернете стал вирусным ролик с «наставлением» немецкой дзюдоистки ее тренером.

Выглядит это так: сначала тренер трясет спортсменку за кимоно, а потом дает девушке две увесистые пощечины. Для поборников «новой этики» выглядит это как ужас и средневековье. Но в интервью спортсменка призналась, что сама придумала этот предстартовый ритуал. Он ей помогает настраиваться.

Жестко было и в советском спорте

Вообще, эта настройка на поединок, игру, схватку, подход к снаряду — дело невероятно тонкое и очень индивидуальное. Знаменитый баскетболист Майкл Джордан обычно перед решающими играми находил себе объект для злости в команде противника. Сказал что-то не так, похвастался или в адрес лидера «Чикаго Буллз» отпустил шутку. Все в НБА знали, что злить Джордана перед важными играми — это смертельный номер. Так же на соревнования настраивался знаменитый советский бегун Валерий Борзов. Специально искал раздражитель в соперниках. Сам признавался, что чуть ли не нарывался на какую-нибудь грубость со стороны соперника, чтобы разозлиться.

Знаменитый тренер волейбольной «Уралочки» и сборных СССР, Белоруссии и России Николай Карполь разговаривал со своими спортсменками так, что я даже у телевизора вжимался в кресло, а зрители в зале его просто освистывали за грубость. Но именно после его накачек команда выходила на площадку и вытаскивала, казалось бы, безнадежную игру.

Это плохо?

А прекрасный и ужасный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов. Как он рычал на девушек на Олимпиаде в Рио, и они выходили и на характере, на зубах вытаскивали игру за игрой вплоть до золота Олимпийских игр.

Так что людям, далеким от спорта, лезть в него и его ритуалы со своими понятиями и этикой не стоит. Конечно, в спорте есть и отвратительные сексуальные скандалы, и грубость, и унижение человеческого достоинства… Все как в жизни.