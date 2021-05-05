Харассмент сдулся. Лорак изменила «показания» против Меладзе и обвинила во всем журналистов

Украинские певицы Ани Лорак и Оля Полякова обвинили продюсера Константина Меладзе в домогательствах. Признание девушек вызвало бурные обсуждения, но другие участницы группы не поддержали их заявления. При этом многие знаменитости не поверили их словам и вступились за Меладзе — в том числе бывшая солистка группы «ВИА Гра» Надежда Грановская. Подробнее о скандале — в материале «360».

Обвинения Ани Лорак

В конце апреля украинская певица Ани Лорак заявила, что могла стать знаменитой намного раньше, если бы согласилась на близкие отношения с влиятельными людьми. В эфире передачи «Судьба человека» она рассказал, что в 2007 году начала сотрудничать с продюсером Константином Меладзе. Однако их тандем долго не продлился — по словам певицы, 44-летний продюсер предложил 29-летней Лорак перевести их отношения на другой уровень.

«Думаю, Костя испытывал ко мне симпатию. Будь я другим человеком, моя жизнь пошла бы по взлетной полосе. Но еще с интерната я была девочкой со своими понятиями и достоинством. Поэтому тот путь развития, который предлагал Костя, мне не подошел», — заявила она.

Лорак уточнила, что в какой-то момент Меладзе сказал ей, что она самостоятельная личность и должна сама развиваться, а затем перестал отвечать на звонки. При этом он якобы запретил всем знакомым общаться с Лорак, потому что она не согласилась на его условия.

«Я не хочу о них говорить. Скажем так, они лежали в личной плоскости и касались темы „на что ты готов пойти ради популярности, известности. Прозвучали условия, которые он предлагал всем своим артистам. Они были готовы, а я — нет», — ответила она на вопрос ведущего о том, какого рода условия предлагал продюсер.

Признания продолжились

Обвинения в харассменте в адрес Меладзе поддержала украинская певица Оля Полякова. Она опубликовала в Instagram видео, в котором призналась, что тоже получала от продюсера такие предложения.

«Я верю Ани Лорак, потому что сама получала подобное предложение от этого человека. Может, это только нам двоим с Ани так повезло, а может и нет — мы об этом никогда не узнаем, потому что об этом принято молчать», — сказала она.

При этом Полякова уже рассказывала о домогательствах в конце 2019 года, в интервью Дмитрию Гордону. Однако в тот раз она не назвала имени, только инициалы, но зрители сразу поняли, о ком речь. Полякова уточнила, что тогда ей было всего 17 или 18 лет.

«Я могла попасть в один известный женский коллектив. Те, кто отбирал солисток, кое-что предлагали и очень настойчиво. <...> Рано мне еще было предлагать такие вещи. А он взял и просто усадил меня на колени. Я не захотела там сидеть. С девушкой так нельзя», — отметила она.

Об особом отношении Константина Меладзе к солисткам «ВИА Гры» раньше рассказывала и Анна Седокова. В прошлом году она заявила, что продюсер манипулировал девушками, заставлял их конкурировать друг с другом и постоянно доказывать, кто лучше.

Лорак изменила показания

Однако никто из бывших солисток «ВИА Гры» не поддержал откровения Лорак и Поляковой. При этом сама украинская певица отреагировала на скандал, который вызвали ее слова. Во время одного из светских мероприятий она заявила журналистам, что ее слова насчет Меладзе не так поняли.

«Я сказала, что мне просто не подошли условия сотрудничества с Костей. А журналисты, как всегда, перекрутили, услышали то, чего нет. Мы с Костей давно дружим и замечательно общаемся», — отметила она.

Реакция звезд

Многие знаменитости поддержали Константина Меладзе. Некоторые их них не поверили, что он мог так поступить. Брат продюсера Валерий Меладзе назвал эти обвинения выдумкой.

«Какой негодяй это придумал? Вы ужасные вопросы задаете, научитесь о чем-то поинтереснее спрашивать! Учитесь, учитесь и еще раз учитесь!», — процитировал слова музыканта StаrНit.

Не поверила обвинениям и бывшая солистка группы Надежда Грановская. Певица отметила, что у всех разное воображение, при этом у артистов оно особенно буйное. Она предположила, что Полякова решила поддержать Лорак только для того, чтобы напомнить о себе.

«Но точно могу сказать, что слово „домогательство“ и Константин Меладзе – абсолютно противоположные вещи», — заявила она.

Лолита заявила, что в последнее время все стали помешаны на харассменте и теперь ищут его там, где его нет. Певица подчеркнула, что за всю карьеру ее никто не пытался соблазнить — она всего добивалась самостоятельно. Меладзе поддержал и Отар Кушанашвили. Он заявил, что близко общается с продюсером и его братом и считает обоих порядочными людьми, но отметил храбрость Ани Лорак, которая решилась «подвергать такой атаке» Меладзе.

«Поверьте мне, я знаком с братьями Меладзе! А вы бы не предложили соитие таким девушкам, как Надежда Грановская или Анна Седокова?! <...> Братья Меладзе беспорочны. Если кто-то уличит их в пороке и докажет это, я не знаю, что делать», — отметил он в эфире своего YouTube-шоу «Каково?!».

При этом он подчеркнул, что в ситуации нужно разобраться, «ведь принуждение — есть преступление», а также посоветовал Константину Меладзе не оставлять обвинения без внимания. Сам продюсер пока никак не прокомментировал ситуацию.