Хаос вокруг лиры. Обвал турецкой валюты повлияет на экспорт России

После отставки главы Центробанка Турции лира упала на 15% по отношению к доллару. Сейчас она восстановилась и торгуется примерно на 8%. Пока ее обвал плохо отразился на рубле, но хорошо скажется на экспорте. А российским туристам обвал лиры даже сыграет на руку.

Экономика Турции вновь погрузилась в хаос после того, как президент Эрдоган отправил в отставку главу Центрального банка страны Наджи Агбала. Сделал он это из-за того, что Агбал повысил ставки рефинансирования сразу с 17 до 19%. С 2018 года Эрдоган успел уволить четырех глав ЦБ. Агбала на посту сменит Чахап Кавджиоглу, бывший член парламента от правящей Партии справедливости и развития (AKP) Эрдогана.

После увольнения турецкая лира упала почти на 15% в понедельник, а стамбульская фондовая биржа — на 10%. Во вторник валюта восстановилась и сейчас торгуется примерно на 8% ниже по отношению к доллару США.

Падение валюты прокомментировал даже имам мечети Айя-София в Стамбуле Мехмет Бойнукалын. Он предложил снизить процентную ставку, а затем полностью ее отменить.

«Снижение процентной ставки и, наконец, ее полная отмена — требование как ислама, так и разума. В странах с сильной экономикой процентные ставки составляют от 0 до 1%», — написал он в Twitter.

А что с рублем?

Любые колебания турецкой лиры так или иначе имеют свой эффект и на российский рубль. Это объясняется тем, что рубль вместе с лирой в инвестиционной квалификации входит в один кластер развивающихся стран.

«Падение рубля, которое мы наблюдаем второй день, — это отголоски валютного кризиса в Турции», — заявил «360» аналитик и эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

Аналитик группы компаний «Финам» и экономист Алексей Коренев также отметил, что на российский рубль могут косвенно влиять еще такие валюты, как бразильский реал или южноафриканский рэнд. При этом у рубля положение более сложное. Он зависит не только от того, как инвесторы относятся к экономикам развивающихся стран, но еще и от санкций.

«Мы под риском санкций, поэтому, помимо общего влияния, взглядов инвесторов на развивающиеся рынки, на нас еще накладывается отпечаток возможных санкций именно в отношении нашего государства», — добавил эксперт.

При этом Голубовский отметил, что рубль в скором времени стабилизируется. Он не вернется обратно к отметке 73 рубля по отношению к одному доллару, но все же откровенно негативной реакции не будет. А вот у Турции проблемы продолжатся.

Страна впадает в очень тяжелый экономический кризис из-за своей непоследовательной экономической и финансовой политики, проводимой в последние годы. И стоит добавить сюда же тройной дефицит торговли из-за падения сферы туризма, платежного баланса и бюджета. А еще страна очень много тратит на военные расходы.

Общее влияние

В целом падение лиры для России может сыграть и положительную роль. Аналитик компании «Фридом финанс» Валерий Емельянов рассказал «Газета.ru», что в случаи фиксации курса на этих минимумах на ближайшие месяцы весь турецкий импорт для России станет дешевле в рублях на 10%.

Это значит, что подешевеет экспорт фруктов, рыбы, а еще, возможно, текстиля, обуви, автомобильных комплектующих и их аксессуаров (ремни, бамперы, глушители, коробки передач).

«Также можно упомянуть турецкую мебель и стройматериалы, которые занимают примерно 1% всего импорта и которые тоже могут подешеветь», — заключил Емельянов.

Коренев в разговоре с «360» заявил, что динамика турецкой лиры вряд ли существенно отразится на внешнеторговом обороте между Россией и Турцией. Между странами давно налажены и выстроены связи, которые не страдают от смены курса. Единственное, что может произойти, — небольшое снижение доходов. Но это нормально.

А Голубовский предположил, что в случае ухудшения экономического положения Турции и спада ее промышленности и потребления энергии Россия все же может пострадать. Турция — крупный потребитель российского газа, и она может от него отказаться. Во-первых, потому что у нее «под боком» есть Иран. Во-вторых, потому что заработал азербайджанский трубопровод.

Однако на данный момент такой исход событий маловероятен.

Туризм

Кому действительно беспокоиться не о чем, так это российским туристам. Колебания турецкой лиры никак не повлияют на формирование цен турпутевок. Как рассказала руководитель программы Института мировой экономики и бизнеса РУДН Софья Главина сайту «Газета.ru», Турция уже два года как составляет цены на услуги для иностранных туристов в евро. Соответственно, на ценообразование падение лиры никак не повлияет.

Голубовский отметил, что туристам обвал валюты может быть даже на руку. Приехав в Турцию, они смогут купить лиру подешевле и потратят меньше на накладные расходы.

«Туристам я бы рекомендовал не волноваться по поводу колебаний лиры, потому что на качество отдыха это не повлияет. А к моменту их поездки курс может еще несколько раз измениться», — заключил экономист Коренев.