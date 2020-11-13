Наркотики, роман со вдовой брата и внебрачный ребенок. Почему скандалы сына не помешали Джо Байдену на выборах

Во время предвыборной гонки за пост президента США в заголовках СМИ часто мелькало имя среднего сына Джо Байдена. Хантера успели уличить в оргиях и принятии наркотиков, а еще окрестили коррупционером. И все же это не помешало Джо Байдену выиграть выборы.

Хантер Байден — средний ребенок будущего президента США Джо Байдена. За свою жизнь он успел влипнуть в массу скандалов, а с началом президентской кампании его отца их число возросло.

Сын Байдена был главной темой дискуссий во время первых дебатов между Трампом и Байденом. Трамп тогда упомянул о его связях с украинской газовой компанией Burisma Holdings. Его личная жизнь тоже подверглась пристальному изучению.

Конфликт интересов

Еще в 1997 году Хантер Байден стал исполнительным вице-президентом банка MBNA. Его роль в банке вызвала удивление, поскольку MBNA был известен как крупный спонсор нескольких кампаний Джо Байдена, который в то время уже занял место в Сенате штата Делавэр.

Многие посчитали, что это конфликт интересов, но Хантер пробыл на этой должности почти пять лет, пишет Business Insider.

В сентябре 2008 года Хантер Байден основал консалтинговую фирму Seneca Global Advisors, а в июне 2009 года стал соучредителем частной инвестиционной компании Rosemont Seneca Partners. СМИ писали, что через свои компании и партнеров он установил связи с важными людьми в Китае и России.

В мае 2014 года он стал членом совета директоров Burisma Holdings, крупнейшей газодобывающей компании Украины. Говорилось, что он отвечал за международные правовые отношения компании. Позже Байден опроверг эту информацию.

Это назначение вызвало обеспокоенность, поскольку оно произошло в момент напряженных отношений США и России из-за Украины. Многие посчитали, что роль Байдена в энергетическом гиганте была явным конфликтом интересов.

Кампания Байдена старшего опровергла эти заявления. Они утверждали, что Хантер — это отдельное частное лицо и его деловые интересы не отражают и не влияют на взгляды правительства.

По понятным причинам Джо Байден неохотно комментировал эти темы, но сказал, что его сын совершил ошибку. А еще оба Байдена усвоили урок: детям президентов следует держаться подальше от международного бизнеса.

Бурная личная жизнь

Хантер Байден давал пищу для таблоидов еще и благодаря своим связям с женщинами и наркотиками.

В 2012 году его зачислили в резерв ВМФ, но уже в 2014 Хантера оттуда уволили, потому что обнаружили у него положительный тест на кокаин. Позже он подтвердил эту новость и извинился за то, что его действия привели к увольнению.

В 2015 году у него в возрасте 46 лет умер от рака брат Бо Байден. Позже Хантер разведется со своей первой женой и начнет роман со вдовой Бо.

В одном из интервью Хантер признался, что после смерти брата ушел в сильный запой и даже покупал крэк у бездомных. Горе от потери объединило его и жену покойного брата. До того, как начать встречаться, они проводили много времени вместе.

Джо Байдену в итоге пришлось даже делать заявление по этому поводу. Он заверил, что поддерживает сына.

Эти отношения продлились с 2017 по 2019 год, а затем Хантера настиг очередной скандал. Оказалось, что во время отношений с женой своего брата от него была беременна другая женщина. ДНК-тест позже подтвердил его отцовство.

Сначала Байден пытался отрицать свою причастность и просил отклонить заявление на алименты, но позже принял ребенка за своего. Впрочем, публично эту тему он так и не прокомментировал. Сейчас он женат на южноафриканской модели Мелиссе Коэн.

Стал жертвой слива

Хантер снова оказался в центре скандала 14 октября. New York Post опубликовали статью с информацией, которая якобы была на старом ноутбуке Байдена.

Большая часть материала была посвящена его переписке с партнерами по украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings. Сотрудники издания даже добавили в свою работу скриншот письма, якобы обнаруженного на ноутбуке. Оно датировано 17 апреля 2015 года. В нем советник правления Burisma Вадим Пожарский благодарит Хантера Байдена за помощь в организации встречи с его отцом.

«Дорогой Хантер, спасибо, что пригласили меня в Вашингтон и дали возможность встретиться с вашим отцом и провести некоторое время вместе. Это действительно честь и удовольствие», — написал Пожарский и предложил Байдену-младшему выпить вместе кофе.

Позже адвокат Трампа Руди Джулиани сообщил, что это он передал ноутбук газете. И якобы в этом ноутбуке нашли материалы сексуального характера, связанные с несовершеннолетними. Например, что Хантер предположительно общался по Facetime c 14-летней девочкой.

А еще на жестком диске якобы были доказательства того, что Байден потратил десятки тысяч долларов в стриптиз-клубе и его фотографии в состоянии алкогольного опьянения.

Вскоре после этого случился еще один слив личной информации Хантера Байдена. Как сообщила Daily Mail со ссылкой на фото и видеозаписи, размещенные на китайской платформе GTV, сына Джо Байдена уличили в оргиях и употреблении наркотиков.

На кадрах видно, как якобы Хантер Байден занимается сексом с несколькими женщинами и принимает наркотики.

Удар по Джо Байдену

Несмотря на такое количество скандалов и конфликтов, по Джо Байдену это особо не ударило. В период предвыборной гонки демократам было все равно на любой компромат, который мог попасть в сеть, потому что цель была одна — убрать Дональда Трампа. К тому же многие парировали тем, что за ошибки сына отец отвечать не обязан. В конце концов они разные люди со своей головой на плечах.

Впрочем, в глаза остро бросалось, как большинство западных СМИ либо не писали, либо писали вскользь про последние скандалы с Хантером. Статьи про сливы не мелькали на первых страницах газет. По крайней мере там, где редакция поддерживала очевидно лево-либеральные взгляды.

По этой теме высказывался и Дональд Трамп, который регулярно обсуждал Хантера Байдена на своих выступлениях. Например, в Северной Каролине он заявил, что «все знают, что это правда», ссылаясь на связи Байдена с Украиной и что он коррумпирован. Об этом писали The Sun.

Трамп задавался вопросом, почему об этом никто не писал и не говорил. Впрочем, ответ был очевиден — это было невыгодно.