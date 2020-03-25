СМИ пишут о появлении «собрата» коронавируса. Но хантавирус не имеет отношения к 2019-nCoV

Житель Китая якобы умер от хантавируса. Это не новый штамм коронавируса, а совершенно другое семейство. О жертве сообщило местное издание, благодаря которому люди перепугались и решили, что появилась очередная угроза наряду с коронавирусом. Это не так.

В связи с ситуацией с коронавирусом в мире людей можно напугать чем угодно. Китайский сайт Global Times сообщил, что житель провинции Юньнань умер в автобусе по дороге на работу, а анализы показали положительный тест на хантавирус. Подтверждений этой информации от официальных структур нет.

Теперь всех остальных пассажиров автобуса, в котором ехал мужчина, якобы проверяют на это заболевание. Хотя за все время наблюдений (с 1978 года, когда впервые описали штамм) оно передавалось от человека к человеку лишь дважды — случаи зафиксировали в Аргентине и Чили.

Благодаря этой новости заголовки СМИ начали пестрить формулировками вроде «человечество настигла новая угроза». Только вот хантавирусы — это далеко не новое семейство и тем более в разы менее опасное, чем коронавирусы.

Хантавирус

Новости о хантавирусе периодически появляются. Например, в начале марта 2020 года Министерство природы Саратовской области сообщило, что на территории природного парка «Кумысная поляна» число грызунов, зараженных хантавирусом, превышает средние многолетние показатели.

Источник фото: Pixabay

В 2012 году СМИ писали, что во время отдыха в Йосемитском национальном парке в США хантавирусом могли заразиться 22 тысячи человек. Отмечалось, что штамм содержится в продуктах жизнедеятельности грызунов. Если человек заразится, то первые симптомы проявятся у него через 20 дней и будут напоминать грипп: головная боль, жар, недомогание, температура. Потом симптомы усилятся: заболит спина, ухудшится зрение, могут хуже работать внутренние органы.

Тогда сообщалось, что хантавирус могли подхватить 10 тысяч человек, которые отдыхали в палаточном лагере с середины июня по конец августа. Но потом выдвинули предположение, что потенциальных носителей вдвое больше.

Но что такое хантавирус, почему он несравним с коронавирусом и по какой причине не нужно называть его «новой угрозой»?

Типовой штамм хантавируса впервые описали в 1978 году. Это род вирусов человека и животных, который проявляется у жителей Европы и Азии в легкой форме геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Всего 41 вид хантавирусов.

В 2012 году Reuters писал, что жертвами хантавируса стали три посетителя Йосемитского национального парка в США. Но при чем тут парк? Дело в том, что распространение штамма происходит через грызунов. Эти животные — естественный «резервуар», у которого не проявляется никаких признаков «родного» заболевания. Если грызун заразился альтернативным типом хантавируса, то он полностью выводится из организма в течение 25–50 дней.

Йосемитский национальный парк Источник фото: Pixabay

Чаще всего заражение человека хантавирусом происходит при контакте с грызунами или продуктами их жизнедеятельности. Особый риск подхватить заболевание появляется в теплые и засушливые времена года, когда люди ходят на прогулки в лес. Чуть более серьезная угроза создается для людей, живущих в запыленных участках с грызунами.

Важно, что передача заболевания от человека к человеку нехарактерна для хантавирусов. Тем не менее такие случаи встречались. Их зафиксировали на территориях Аргентины и Чили.

Пока не существует эффективного средства лечения от хантавирусов, кроме поддержки естественного иммунитета организма. И хоть исследования этой группы проводятся, но из-за небольшого количества смертельных случаев нет необходимости уделять ей повышенное внимание.