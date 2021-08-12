Хамство стоит денег. Разнузданным чиновникам нужен кодекс поведения

Советник замгубернатора оскорбил красноярцев. Это назвали просто эмоциональной реакцией, однако для госслужащих предусмотрен штраф за оскорбление россиян. Тем более, что советник замгубернатора Красноярского края уже не первый раз позволяет неоднозначные высказывания. Эксперт по этикету считает, что в России пора принять кодекс поведения для чиновников.

Пост в соцсети советника замгубернатора Красноярского края Андрея Агафонова стал достоянием общественности. Чиновник в крайне резких выражениях охарактеризовал жителей столицы края за то, что они недовольны экологической обстановкой в городе и упрекнули фигуриста Алексея Ягудина, не заметившего запаха гари и дыма в Красноярске. По его словам, такие люди — «ноющая кучка дерьма».

Хотя нелестные высказывания уже пропали со страницы Агафонова, читатели успели сделать скриншоты сообщения. Их публикация вызвала возмущение не только красноярцев, но и россиян из других городов.

Начальник Агафонова, замгубернатора Сергей Пономаренко пообещал провести беседу с подчиненным. А пресс-служба и вовсе заявила, это личное дело дело Агафонова и его это была эмоциональная реакция.

Нарушителей ждет штраф

По свидетельствам СМИ, Андрей Агафонов и раньше позволял себе довольно сомнительные высказывания. Например, в прошлом году в своем Теlеgrаmm-канале чиновник заявил, что люди не должны рожать второго ребенка, если у старшего уже есть наследственное заболевание, рассказал красноярский сайт NGS24.

Компанию Агафонову может составить губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Он описал среднестатистического жителя своего региона как «бесформенное тело в трусах на диване с кружкой пива у телевизора», передал «Коммерсант». После объяснений, что это было сказано с заботой о здоровье кемеровчан, губернатор продолжил трудиться на прежней должности.

Игорь Орлов, глава Архангельской области, тоже стал не выбирать выражений и назвал недовольных строительством мусорного полигона возле станции Шиес «шелупонью». После этого жители стали требовать отставки чиновника. Однако Орлов покинул свой пост лишь спустя год, написали «Ведомости».

А вот экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев требовал от сотрудников региональных изданий «мочить» журналистов, которые критикуют власть, сообщила «Правда ПФО». Чиновник также заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новой техники, сообщило РИА «Новости». В итоге Игнатьева отправили в отставку, как утратившего доверие.

В декабре прошлого года Госдума приняла законопроект о введении административных штрафов до 150 тысяч рублей для госслужащих за оскорбление граждан. Тех, кто впервые публично нахамил гражданам, ждет штраф от 50 до 100 тысяч рублей, а за повторное нарушение сумма увеличивается до 150 тысяч, уточнил ТАСС.

Красноярцам нужен кодекс чиновника

Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова рассказала «360», что в России есть регионы, где приняли кодекс поведения чиновника. Но большинство все же уповают на здравый смысл, элементарное воспитание и культурный уровень госслужащих.

«Я думаю, что проблема заключается в том, что этот уровень культуры на сегодняшний день, к сожалению, не высок. Этому способствуют и разные публичные личности, и блогеры-миллионники, которые позволяют себе нецензурную лексику, и прочее. Это распространяется, как какое-то облако, и больше и больше людей принимают такой низкий стиль поведения», — пояснила Альбина Холгова.

Эксперт по этикету заметила, что для чиновника такие формулировки, которые позволил себе Агафонов, недопустимы. Нужно поднимать вопрос о кодексе этики: есть ли он в регионе, если нет, то почему и когда будет разработан. Это поможет служащим придерживаться какого-то конкретного документа, если уж не хватает здравого смысла.

Слуги народа с тактом и вежливостью

Среди госслужащих страны, которых можно было бы назвать образцом поведения для чиновников, Альбина Холгова назвала спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Их отличает деликатность и сдержанность в формулировках, считает эксперт по этикету. Почти все знают грубые слова, но это не значит, что их можно использовать где угодно. Нужно заботиться о том, чтобы окружающим с нами было комфортно. Высказывание красноярского чиновника можно расценить только как оскорбительное.

«Кажется, что тенденция нетактичного поведения чиновников началась буквально пару лет назад, но, возможно, что раньше этого просто не знали. Сейчас же активно развиты соцсети. Все сразу достают телефон и снимают, потом это оказывается в интернете и мы все видим: кто-то матерится, кто-то подчиненной руку на коленку кладет на заседании», — отметила Альбина Холгова.

Она отметила, что все люди могут срываться. Но есть разница между маленьким офисом и кабинетом государственного чиновника. Их должность обязывает быть эталонами. Не важно, на каком уровне они находятся — глава государства, министр, региональные управленцы — они слуги народа, а не наоборот, подчеркнула Альбина Холгова.