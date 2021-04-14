Хамон потянулся к российским прилавкам. Свободных мест уже нет

Испания готова обсудить на экспертном уровне возобновление поставок хамона в Россию. Для этого деликатес надо вывести из-под действия продуктового эмбарго, введенного в 2014 году в ответ на европейские санкции. Но вопрос возвращения западных деликатесов на прилавки российских магазинов уже не так актуален.

Хамон нон грата

Тему о возобновлении поставок хамона в Россию поднял советник по вопросам сельского хозяйства посольства Испании в России Карлос Ларраньяга. Он заявил, что пока это только предложение обсудить ситуацию на экспертном уровне. Он пояснил, что Мадрид не может самостоятельно вести вопрос о санкциях, так как окончательное решение останется за Евросоюзом.

«Эмбарго нам принесло много вреда, среди наиболее пострадавших продуктов оказался хамон. Испания пытается, как и другие страны ЕС, чтобы эта ситуация поменялась, но эта ситуация не зависит от нас. Цель Испании — чтобы эта ситуация разрешилась как можно раньше», — заявил он.

Ларраньяга отметил, что министерство сельского хозяйства страны сохранило связи с российскими поставщиками и продавцами. Это сделали это, чтобы быстро наладить поставки в случае отмены продуктового эмбарго.

По его словам, решение вопроса о взаимном снятии ограничений идет на уровне России и Евросоюза. Полноценных двусторонних переговоров официальный Мадрид с Москвой не ведет. В обсуждении экспорта и импорта продуктов питания участвуют только эксперты двух стран.

«Испании хотелось бы снятия ограничений, безусловно. Но на настоящий момент это невозможно, так как стороны на самом высоком уровне не договорились», — подчеркнул представитель посольства.

Россия ввела запрет на поставки продуктов питания из стран Евросоюза, США, Канады, Великобритании и Австралии в качестве ответа на введенные санкции после возвращения Крыма и ситуации на востоке Украины.

В список вошли фрукты, овощи, мясная и молочная продукция. Изначально эмбарго планировали ввести на один год. Но после сроки продлевали, а список запрещенных товаров неоднократно пересматривали.

Дело вкуса

За последние годы российские сельскохозяйственные производители научились делать многое из того, чего не делали раньше. В частности, они начали изготавливать сыровяленые и сырокопченые изделия, которых до этого практически не производили. Об этом «360» рассказал фермер Александр Почепцов.

«Во-первых, мы научились выращивать свиней именно до той кондиции, чтобы потом правильно заготавливать мясо. Речь идет о специальных породах ландрасах и дюроках. И из этих свиней мы уже делаем сыровяленые и сырокопченые изделия», — поделился он.

Александр Почепцов отметил, что уже наработаны необходимые навыки и технологии, а сама продукция по вкусу ничем не отличается от того, что производят в Испании, Италии и Франции. Фермер подчеркнул, что общий объем выпускаемой продукции за последние годы уже превысил пять тонн. При этом сами изделия от российских фермеров доступнее и точно есть в магазинах

«По цене дешевле получается, чем импортный. Тем более в последнее время его вообще не привозят. Поэтому мы научились делать сами. Достаточно для того, чтобы человек мог его купить», — поделился он.

Фермер пояснил, что хамон — это сыровяленое изделие, которое делают из свиного окорока. Но тут возникает вопрос в качестве сырья. Александр Почепцов заявил, что за мясо на своем производстве он полностью ручается. Под запретом использование антибиотиков, ускорителей роста и любой химии. Он признался, что технологии по производству хамона в России и Испании могут отличаться, но по вкусу два продукта отличит не каждый человек.