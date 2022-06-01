После укуса клещей москвичи стали чаще страдать от болезни Лайма. Виной всему плохая обработка инсектицидами парков, заповедников и лесопарков. Повторные работы по борьбе с насекомыми и вовсе почти никто не проводит, несмотря на жалобы горожан.

Атака клещей

У жителей столицы все чаще диагностируют боррелиоз или болезнь Лайма, которую разносят клещи. За прошлый год медики зафиксировали более тысячи случаев болезни, за 2020 и 2021 года в столице отмечено порядка 30% от всех зараженных в России. При этом в 2010-м в Москве было лишь 500 заболевших, сообщило «РИА Новости».

Однако специалисты связывают эту статистику с улучшением выявляемости болезни: Москва стала лидером по диагностированию боррелиоза. Однако настораживает тот факт, что горожане часто подхватывают клещей в столичных парках, которые якобы были обработаны от насекомых.

К примеру, в 2021 году люди подхватили клещей в музее-заповеднике Коломенском, Строгинской пойме, национальном парке Лосиный Остров, природно-историческом парке Битцевский лес.

Медграмотность москвичей повысилась

Санитарный врач, дезинфектолог Николай Дубинин рассказал «360», что в России редко проходит централизованная обработка от клещей. В основном работы ведут в парках и лесопарках. Однако свои собственные, частные участки каждый может защитить самостоятельно.

«Если на даче на вас клещи падают, на кошек, собак, то можно сделать выводы и свой участок обрабатывать любым доступным инсектицидом, сейчас любой подходит. Так защитите участок, семью от клещей», — сказал Дубинин.

По его мнению, тот факт, что в Москве стали чаще фиксировать укусы клещей, говорит о доступности методов диагностики: сегодня любая лаборатория принимает клеща на исследование. Кроме того, повышается и медицинская грамотность людей — большинство знает, что опасных насекомых нужно обязательно сдать на исследование.

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«Однако есть и дефекты обработок: плохо обрабатывают, халтурно. Попрыскали там, попрыскали сям — и закончили. Формально довольно-таки подходят. Кроме того, в некоторых сезонах клещей больше, иногда меньше», — сказал врач.

Клещей в парки приносят птицы

Технолог и дезинфектор службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков в беседе с «360» отметил, что прямым источником заноса на эту территорию опасных насекомых могут быть птицы, которых подкармливают посетители. Они прилетают со всей округи, но при этом ночуют в лесу.

Там пернатые и подхватывают клещей, которые потом попадают в парки, пояснил эксперт. Кроме того, возможно при обработке территорий допускаются какие-то нарушения. Например, по местам вероятного скопления клещей должен сначала пройти энтомолог и обследовать зоны, где могут скрываться насекомые.

«Нужно заводить специальный журнал наблюдения объекта. Каждый год перед обработкой проводить специальное обследование. В тех зонах, где выявлено более 3-4 клещей на 100 квадратных метров, нужно проводить усиление эффекта с дополнительной обработкой через 21 день по СанПиНу», — сказал Меньшиков.

Качество обработки

По его словам, клещ может вылезать постепенно — с конца апреля до середины лета. Нужно обращать внимание на жалобы людей и в тех местах, где были замечены насекомые, проводить более тщательную дезинфекцию, добавил он.

«Сейчас это вполне нормально с учетом того, что ситуация осложняется и температурными режимами. Плюс, конечно, есть определенное привыкание клещей и насекомых химии. Поэтому обязательно нужно сделать ротацию обработок. Все зависит от добросовестности компаний, которые обслуживают ту или иную парковую зону», — отметил дезинфектор.

Меньшиков уточнил, что дополнительные обработки проводятся крайне редко: чаще всего это делают только для актов в Роспотребнадзор. Поэтому стоит дополнительно проверять и обслуживающую компанию, и технологию обработки.

«Средства, которые используют в парках, действуют в среднем 45 дней, в зависимости от погодных условий. Но самая основная эффективная обработка — это обработка в моменте, когда химия агрессивна и она работает на поверхности в среднем 72 часа. За это время происходит основная зачистка от насекомых», — рассказал эксперт.

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Против клещей поможет спецодежда

Меньшиков отметил, следующие 20-25 дней июня будут опасные с точки зрения активности клещей. Однако пик активности насекомых уже прошел — это было с 12 по 20 мая. В любом случае перед походом в парк или лес стоит позаботиться о правильной экипировке.

«Если вы идете в парк, после прогулки нужно сразу себя осмотреть. Клещ сразу не зацепится, еще какое-то время он будет выборочно лазить по телу в поисках определенных мест, где помягче — за ушами, подмышками, в паховой зоне», — сказал дезинфектор.

Он также напомнил, что нужно правильно выбирать одежду. Сейчас можно найти модели со специальными заворотами воротников. Они позволяют отлавливать клещей, так как они любят забиваться в труднодоступные зоны. Также стоит обрабатывать зоны на теле и одежду разнообразными средствами от насекомых.