Халяльная жизнь. Что не так с историей вокруг мусульманского экопоселка в Подмосковье

Новость о мусульманском поселке «Джамаат Аминовка», который появится в Подмосковье, разошлась по СМИ и сделала рекламу владельцам участка. По задумке, там хотят создать поселок, где будут жить по законам ислама, без алкоголя и короткой одежды. Вот только разговоров о халяльной жизни намного больше, чем самого поселка, — работы далеки от завершения. Судя по снимкам с места, строить здания даже не начинали, а подключение к истории блогеров из Telegram и вовсе попахивает маркетингом.

Аминовка расположилась на полях у деревни Нечесово, в 16 километрах от Шаховской. Организатор необычного поселения — Амина Шабанова, модельер исламской одежды и блогер. В Instagram Аминовки сказано, что землю под строительство поселка нашли в июне 2020 года — речь идет об участке в 83 гектара, который расположен в окружении речки, леса и полей.

Однако с тех пор строительство не сильно продвинулось: судя по фотографиям в том же аккаунте, домов в поселке пока нет. Зато 30 июня там появился первый колодец — об этом тоже сделали отдельный пост.

Кроме обычной инфраструктуры в поселке планируют построить мечеть или исламский молельный дом. Но пока они есть только на плане. Несмотря на это, Амина утверждает, что почти половину участков уже продали. Но, по информации kp.ru, продали всего 31 из 171 участков.

В Instagram к подписчикам обращаются словами «братья и сестры», а также постоянно упоминают волю Всевышнего. На фото девушки в длинных платьях и с покрытой головой, однако на официальном сайте поселка нет ни слова про ислам. При этом решать, кто сможет жить в Аминовке, будет специальная комиссия — наблюдательный совет. И критериев к отбору очень много — например, дома не смогут купить представители нетрадиционной сексуальной ориентации.

Ограничения прописаны в уставе поселка — на 18 страницах. В этом документе указано, что в поселке нельзя употреблять алкоголь и наркотики, курить, слушать громкую музыку, ругаться матом, разводить свиней и использовать химические удобрения. Отдельные требования предъявляют к одежде — соблюдать их должны все, кто старше 12 лет.

Обсуждения нового халяльного поселка в СМИ и соцсетях начались после публикации Telegram-канала Mash. Если бы кто-то хотел пропиарить поселок, ролик про него выглядел бы именно так. Судя по постам в Instagram, на территории поселка пока нет ничего, что могло бы привлечь внимание журналистов и блогеров, — только колодец, стол под навесом и бытовка. Строительство до сих пор есть только в планах, возводить здания пока не начали.

По данным kp.ru, земли, на которых появится Аминовка, — бывшие паевые земли сельхозназначения. В местной администрации изданию рассказали, что в 2011 году их выкупил местный предприниматель: он разделил более 80 гектаров территории на 171 участок и стал их продавать. Однако затея оказалась не самой успешной: люди не стремились покупать земли без коммуникаций, да еще и в поле на отшибе. Дело сдвинулось с мертвой точки лишь в 2019 году, когда к работе подключилась Амина Шабанова.

При этом сам владелец земель предприниматель Хизри Муталов утверждает, что земли могут купить все — неважно, какой религии они придерживаются.

«Да, всем! Всем продаются эти участки! Никто в паспорт не смотрит! Нет национальности в паспорте, нет вероисповедания! У меня еврейка 11 гектаров купила, православные семьи купили!» — процитировало его слова издание.