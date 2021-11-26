Халатность с газом привела к гибели жителей нескольких квартир. Как не отравить себя и других

В Челябинской области пять человек и кошка отравились угарным газом. При этом он распространился не на одну, а сразу на две квартиры, что увеличило число погибших. Теперь подробности гибели людей выясняет прокуратура, ведь причина может быть в несоблюдении правил безопасности. Специалисты советуют не забывать о ежегодных проверках, а также следить за работой вентиляции самостоятельно.

Пять человек и кошка отравились газом в Златоусте

В Златоусте, в одной из квартир дома № 231 по улице Аносова, обнаружили тела трех девушек и парня. Погибшими оказались 25-летний Николай, 22-летняя Анастасия, а также 20-летние Анастасия и Виолетта. При этом признаков насилия не было. Мертвой нашли и кошку, жившую в квартире.

Накануне молодые люди устроили вечеринку, но спиртного на празднике было немного. По предварительной версии, и люди, и животное отравились газом. Колонка водонагревателя была неисправной, а состояние вентиляции оставляло желать лучшего.

Правда, в эту версию поверили не все. Так, знакомая погибшей Виолетты Арина Гафурова рассказала «Газете.ru», что в городе не верят в то, что все четверо молодых людей могли не заметить запаха газа и отравиться.

«Трагедия произошла в квартире Виолетты Хомяковой. Она там одна жила. Все ребята дружили, посторонних не было в компании. Коля Самохвалов встречался с Настей Галкиной около месяца. У Виолетты сын, он сейчас у родителей. У Насти двое детей. Говорят, что причиной их смерти стал газ, но мне в это сложно поверить. Остается только ждать результатов вскрытия», — заявила Гафурова.

Девушка подчеркнула, что ребята не увлекались спиртным, шумные вечеринки не устраивали и вели обычный образ жизни.

«Они, конечно, собирались иногда, выпивали, но все в пределах разумного. Без драк и вызова полиции. Врагов у них не было. Девочки были очень отзывчивые, их многие в городе знали. Виолетту последний раз видела две недели назад, все хорошо было у нее, ни на что не жаловалась», — отметила знакомая погибшей.

Вскрытие тел все-таки показало, что молодые люди отравились газом. Тела двух девушек нашли в ванной, остальных — в комнате. Однако на этом дело не закончилось. Позже в расположенной этажом выше квартире нашли пятый труп — 60-летней Евгении Задробиной. Об этом сообщил Telegram-канал «112». Она также отравилась газом.

«Женщина не отвечала на телефонные звонки сына. Когда тот пришел проведать мать, обнаружил ее мертвой. Предположительно, именно ее газовая колонка была неисправной и стала причиной гибели пяти человек», — отметили на канале.

Как произошла утечка газа и как обезопасить себя?

Эксперты полагают, что газ распространился по вентиляционному каналу дома, построенного еще в 1965 году. Газ действительно мог легко проникнуть из одной квартиры в другую. Об этом «360» рассказал создатель и руководитель проекта «Дом-и-Двор.рф», эксперт ЖКХ Павел Степура. По его словам, соседи сверху могли перекрыть вентиляционное отверстие. Ингода кусок вентиляционного канала вырезают, чтобы увеличить площадь в квартире.

«Если сверху перекрыли, то, получается, весь газ, который был в нижней квартире, через вентиляционное отверстие попал в квартиру выше. А это если еще выше на этаж перекрыто, все — весь газ там начал скапливаться. Природный газ ведь летучий, он летит вверх, поэтому он автоматически по целой вентиляционной части дошел до следующей квартиры, там выше — преграда. И все», — пояснил Степура.

При этом он отметил, что такие случаи на практике крайне редки, сам эксперт о реальных подобных ситуациях ранее не слышал. По словам Степуры, главная защита от отравления газом — обязательная ежегодная проверка вентиляции. Это обязанность управляющих организаций.

«Проверка — это необходимая регулярно вещь. А в бытовом варианте, если нет вентиляции, это сразу чувствуется, ведь повышается влажность. Самому проверить вентиляцию очень просто: спичкой или зажигалкой подносишь огонь к вентиляционному отверстию: если тяга есть, огонь наклоняется, тяги нет — пламя стоит и все», — подчеркнул Степура.

В Златоусте возбудили дело о гибели людей

В Златоусте уже возбудили дело из-за гибели людей в многоквартирном доме — по части 3 статьи 238 УК РФ. В Следственном комитете полагают, что виной всему оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По предварительным данным, причиной смерти сразу нескольких человек стало отравление газом из-за неисправности системы вентиляции газовой колонки для нагрева воды. При этом фигурантом уголовного дела может стать собственник, у которого одна из погибших снимала квартиру. Дело в том, что колонка в помещении была установлена кустарным методом, нагревать большой объем воды в ней было нельзя.

Подробности гибели людей сейчас устанавливают. Во время проверки правоохранители выяснят, соблюдалось ли законодательство при использовании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Об этом рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.