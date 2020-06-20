Хакеры VS Поздняков. Лидера инцел-нацистов в Сети объявили в розыск

Действительно, около полудня 19 июня был опубликован пост от имени Anonymous.

«Вас приветствует Anonymous. Этот канал сегодня был взломан нами и теперь принадлежит нам. Это наш ответ на угнетения уязвимых групп лиц, нуждающихся в поддержке. Anonymous против нацизма и сексизма!» — было сказано в сообщении. К вечеру Поздняков сообщил, что сумел его «отбить».

Судя по всему, хакеры заинтересовались главным российским борцом за права мужчин неспроста.

Несколькими часами ранее в Twitter они опубликовали заявление, в котором утверждают, что анонимные хаки должны привлечь внимание к событиям, которые соответствуют их принципам.

«Однако не каждая ситуация требует взлома, наша цель состоит в том, чтобы обеспечить влияние и информацию о причинах, случаях и действиях, которые мы рассматриваем как пути к справедливости, достоинству или правам человека», — сообщили хакеры. В ответ подписчики показали им пост Позднякова, который называл группировку мамкиными хакерами, у которых всех-то заслуг — взлом незащищенных страниц.

Источник фото: Twitter

Пост в Telegram о захвате аккаунта Позднякова появился уже к полудню. Но позже представители группировки сообщили, что не взламывали канал.

«Он играет в игры и явно напуган», — сообщили хакеры. Однако предупредили, что отныне Поздняков станет их целью, они отследят его и отдадут под арест за подстрекательство к терроризму.

«Если он умен, он удалит все свои социальные сети и Telegram, и навсегда отключится от сети. Мы надеемся, он понимает, что его время заканчивается», — написали Anonymous.

И перешли от слов к делу. Хакеры опубликовали обращение к пользователям, в котором назвали Владислава Позднякова инцел-нацистом (с англ. incels, от involuntarily celibate, —недобровольно воздерживающиеся от секса — прим.ред.), подстрекающем преследовать, избивать и убивать женщин, меньшинства и другие уязвимые группы. Лидер группы «Мужское государство», по данным хакеров, известен тем, что выкладывает в публичный доступ сведения о людях, которые публично присоединились к ЛГБТ-сообществу, и о женщинах недостойного поведения.

«Его несколько раз арестовывали и заключали в тюрьму в России, поэтому он бежал либо в Европу (Польшу), либо в Грузию. Его текущее местоположение не определено. Пожалуйста, помогите нам распространить информацию об этом террористе. Мы пытаемся избавить его от социальных сетей для улучшения нашего общества и восстановления гражданских свобод, которые лишены одного человека, который чувствует себя непобедимым», — сказано в воззвании хакеров.

Суть претензий к «Мужскому государству»

По некоторым данным, «Мужское государство» насчитывает около 180 тысяч человек.

На официальной странице паблика сказано, что главными целями движения являются национализм, патриархат и дискредитация действующей преступной власти. Помимо призывов объединяться для походов в тир, в сообществе выкладываются объявления о продаже бронезащиты. Местные философы всерьез обсуждают необходимость выжечь каленым железом аполитичность, тупость и отсутствие соревновательного духа у современной молодежи.

Разумеется, плохо задрапированный в национал-патриархат агрессивный шовинизм движения не мог не привлечь внимания правоохранительных органов. Поздняков в 2018 году получил два года условно за создание группы, в которой призывал к унижению человеческого достоинства женщин. Через год приговор был отменен.

Весной 2019 года четыре активиста «Мужского государства» получили реальные сроки за экстремизм. По мнению следствия, они намеревались взывать торговые точки, принадлежащие людям неславянской национальности.

Движение «Мужское государство» быстро реагирует на информационную повестку и не оставляет без внимания все сколько-нибудь громкие поводы. Например, его активисты присоединились к травле девушек, которые снялись в спорном клипе солиста Rammstein Тилля Линдеманна Till the End («До конца»). Некоторые из сцен напоминают видео для взрослых.

Поздняков и его последователи пытались преследовать девушек, которые во время чемпионата мира по футболу в Москве вступали в связи с иностранцами.

Он призывал активистов сообщества приходить на пикеты, организованные в поддержку сестер Хачатурян с перцовыми баллончиками. Поздняков организовал преследование жительницы Краснодара, усыновившей темнокожего ребенка. Он объявил ее «чернильницей» (белая женщина, которая спит и цветными — прим.ред.), и на этом основании Екатерина Фролова получила в Сети массу угроз.