После восьми лет ожидания геймеры наконец увидели Cyberpunk 2077 на полках цифровых и розничных магазинов. За несколько часов игра установила первый рекорд — число одновременных игроков в проекте перевалило за миллион. Параллельно Cyberpunk 2077 оказалась на пиратских сайтах. Удивительного в этом ничего нет, ведь ролевой шутер распространяется без DRM-защиты.

О том, что Cyberpunk 2077 появилась на пиратских сайтах, сообщил сайт CrackWatch. Практически сразу после этого он рухнул от наплыва пользователей.

До сих пор при попытке входа на ресурс появляется сообщение от администрации, в котором говорится, что сайт вернется к работе через несколько часов. Пользователям также предлагают купить Cyberpunk 2077, если есть такая возможность, потому что компания-разработчик CD Projekt RED не стала снабжать свою игру DRM-защитой.

CD Projekt против DRM

Польскую компанию CD Projekt знают не только как разработчика видеоигр, но и как противников DRM-защиты. Еще в 2013 году генеральный директор студии Марчин Ивински жестко высказался о ней.

Источник фото: скриншот/YouTube

«Думаю, в индустрии все знают, что DRM не работает, но компании по-прежнему продолжают применять ее в качестве дымовой завесы. Они просто делают вид перед боссами, инвесторами и акционерами, что пытаются защитить свою интеллектуальную собственность», — заявлял тогда Ивински в разговоре с GiantBomb.

Он также говорил о своей уверенности в том, что для «пиратов» DRM — не серьезная преграда. По его словам, игры зачастую взламываются в день релиза или даже раньше. При этом честным пользователям, как считает Ивински, эти меры защиты только мешают, поскольку сильно снижают производительность игр.

Источник фото: скриншот/YouTube

В случае с Cyberpunk 2077 студия не стала изменять своим взглядам и выпустила игру без антипиратских систем защиты, и на успешные продажи проекта это не повлияло.

Первый рекорд Cyberpunk 2077

Уже через пару часов после запуска, Cyberpunk 2077 установил свой первый рекорд. Примерно в 05:50 по московскому времени (релиз игры состоялся в 03:00 по Москве) только в Steam-версии находилось больше миллиона активных пользователя. Этот результат был виден в официальной статистике сервиса, а также его зафиксировал портал SteamDB.

За всю историю Steam показатель Cyberpunk 2077 стал четвертым по успешности. Ролевой шутер уступил только Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive и PlayerUnknown’s Battlegrounds.

Но при этом Cyberpunk 2077 доступна не только в Steam, а это значит, что общий показатель активных геймеров в игре вероятно был выше.

Игру активно пиарили по всему миру. Однако релиз несколько раз откладывали.

Cyberpunk 2077 — продолжение второго издания настольной игры Cyberpunk Майка Пондсмита, которое вышло в 1990 году. Действие видеоигры происходит в 2077 году в городе Найт-Сити. По сюжету корпорации и группировки десятки лет управляют районами мегаполиса. Город хоть находится на высоком технологическом уровне, люди в нем живут там крайне бедно. Главного героя зовут V. Он наемный преступник, который должен выкрасть дорогостоящий уникальный имплант.