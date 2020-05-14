Внутренние системы крупной юридической фирмы Grubman Shire Meiselas & Sacks оказались взломаны хакерами. Фирма работает в сфере медиа и развлечений, и среди ее клиентов множество знаменитых личностей. Хакеры смогли украсть больше 700 гигабайт конфиденциальных данных, среди которых контракты, номера телефонов и частные переписки знаменитостей. В качестве доказательства в Сеть уже был выложен контракт Мадонны за тур «Madame X». Чьи компроматы оказались в руках злоумышленников, и что хотят за эти данные хакеры — в материале «360».

Хакерская группировка REvil сообщила о взломе фирмы еще в начале мая. Злоумышленники утверждали, что в их распоряжении оказались документы на Леди Гагу, Ники Минаж, Мадонну, Брюса Спрингстина, Мэрайю Кери, Кристину Агилеру, Приянку Чопру, Джессику Симпсон и других известных актеров и музыкантов. В общей сложности украдено 756 гигабайт конфиденциальных данных.

Среди украденных данных контракты, соглашения о неразглашении, номера телефонов и адреса электронных почт, а также частная переписка знаменитостей. Но публиковать все это сразу хакеры не стали. Однако в качестве доказательства имеющихся у них данных, злоумышленники опубликовали контракт Мадонны за тур «Madame X».

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Вероятно, хакеры хотят получить выкуп за информацию, отметили в Variety, однако публично о своих требованиях они не объявляли. За группировкой уже числятся взломы отдельных компаний, среди которых британская фирма Travelex. Она занимается обменом валюты. В апреле компания выложила злоумышленникам 2,3 миллиона долларов в биткоинах, чтобы не допустить последствий схожей атаки.

От Grubman Shire Meiselas & Sacks хакеры ждут 21 миллион долларов, пишет Page Six. В противном случае все личные данные знаменитостей будут выложены в открытый доступ. Среди известных имен, информация о которых будет опубликована в случае невыполнения требований есть Элтон Джон и Барбра Стрейзанд. Однако с ними компания переговоров не ведет.

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При этом Grubman Shire Meiselas & Sacks подтвердили, что стали жертвой кибератаки. По словам представителя фирмы, клиенты и сотрудники уже уведомлены об этом, а для решения вопроса наняты мировые эксперты в этой области. В фирме рассказали, что жертвами аналогичной атаки стали HBO, Zoom и судебная система Техаса.

Этим делом заинтересовалось ФБР, рассказали несколько источников Page Six. По их словам, бюро начало расследование. Они также считают, что хакеры смогли войти в систему, пока всех отвлек коронавирус. Злоумышленники находятся в Восточной Европе, полагают источники Page Six.