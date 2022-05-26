Хайповать на теме Украины скоро станет немодно. Западу надоест терпеть оскорбления киевских политиков

МИД Украины признал, что ситуация в Донбассе чрезвычайно плоха для ВСУ. Тем временем украинская сторона на видит собственные ошибки, а винит Запад. Причем это похоже становится традицией. То Зеленский критикует экс-госсекретаря США, то посол Украины в Германии сравнивает скорость поставок ФРГ с улиткой с патроном, а то и вовсе называет канцлера Германии «обиженной ливерной колбасой». Политологи уверены, такое поведение приведет к тому, что у Украины не останется союзников.

Ситуация в ЛДНР для ВСУ складывается плохо

Ситуация в ЛДНР «чрезвычайно плоха» для Украины. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на Всемирном экономическом форуме «Украина и ЕС: выиграют все». По его словам, если Киеву не предоставят ракетные вооружения, все станет еще хуже.

До этого Кулеба уже говорил, что украинской стороне крайне не хватает оружия, которое ей передает Запад. При этом особое внимание он обратил на реактивные системы залпового огня, дальнобойную артиллерию и бронетранспортеры. А перед этим Владимир Зеленский успел пожаловаться, что у ВСУ в 20 раз меньше военной техники, чем у армии России.

Украина винит Запад в своих неудачах

Несмотря на оказываемую Западом помощь, Украина не упускает шанса заявить, что ее недостаточно. Так, Зеленский раскритиковал экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, который призвал Украину пойти на уступки России.

«В Давосе из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины… Такое ощущение, что у господина Киссинджера не 2022 год, а 1938-й. И он думал, что он говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене», — процитировало Зеленского издание «Коммерсант».

Тем временем посол Украины в ФРГ Андрей Мельник не очень благодарно «проиллюстрировал» процесс военных поставок из Германии. Он опубликовал в Twitter картинку с улиткой, к которой приклеен патрон. Дипломат сопроводил изображение следующей подписью: «Немецкое оружие для Украины уже в пути». По словам Мельника, эту картинку ему прислал член правительства Украины.

Источник фото: Twitter/Andrij Melnyk

Ранее он же оскорбил канцлера Германии Олафа Шольца, назвав его «обиженной ливерной колбасой». Так дипломат отреагировал на нежелание канцлера ехать в Киев после отказа видеть там президента ФРГ — Франка-Вальтера Штайнмайера.

«Разыгрывать обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному. Чего Украина ожидает гораздо больше, чем любых символических визитов, так это того, что правительство быстро реализует предложение бундестага о поставке тяжелого вооружения и выполнит данные обещания», — заявил дипломат.

Ситуация со Штайнмайером действительно неоднозначная. Президент ФРГ собирался приехать в Киев в середине апреля. Визит был запланирован вместе с коллегами из Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Но всего за несколько часов до визита представители аппарата Зеленского дали понять, что не ждут немца. Дело в том, что украинская сторона считает президента ФРГ одним из архитекторов пророссийской политики Германии.

Скоро поддерживать Украину станет немодно

В случае высказываний представителей Украины нельзя говорить о дипломатии. Об этом «360» рассказал политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин.

«Они уменьшают свой политический рейтинг в глазах европейских стран. Безусловно, они чересчур на эмоциях. Эти эмоции не сдерживаются. Результат, конечно, будет не очень позитивным для Украины. Если даже и дадут статус кандидата в ЕС Украине, дальше ни на йоту процесс уже не сдвинется. Это крик в пустыне», — подчеркнул политолог.

По его словам, так Украина пытается привлечь к себе дополнительное внимание. Правда, все это вызывает лишь отторжение — как у союзников, так и у тех, кто мог ими стать.

«Европейские политики отворачиваются от Украины. Очень скоро мы перестанем слышать, что украинский мейнстрим — это хайпово. Наоборот, будет уход от украинской темы», — пояснил Бредихин.

Схожую точку зрения высказал и заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Он уверен, что подобные действия не помогут Украине добиться цели.

«Посол Украины в Германии своими действиями делает все, чтобы Германия все-таки не поставила вооружение. <…> Ну и конечно, эти наскоки юного юмористического дарования на пусть и не очень дружественного нам Киссинджера — это просто смешно. Он себя еще больше принизил в глазах мыслящих людей», — заключил Жарихин.