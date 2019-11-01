В ночь на 1 ноября древние кельтские племена отмечали наступление Нового года. По легенде открывались двери, разделяющие мир живых и мертвых, поэтому люди надевали звериные шкуры, чтобы отпугивать нечисть. В наше время отпугивать злые силы уже не нужно, однако традиции в основном в США, сохранились. Особенно много усилий на наряды потратили знаменитости. Рассказываем, кому удалось блеснуть фантазией. Спойлер: самым эффектным оказался наряд супермодели Хайди Клум.

В России Хэллоуин не является популярным праздником — наши звезды, скорее, ради хайпа одеваются в костюмы, выкладывают фотографии в Instagram. В США, например, это похоже на киношный сценарий: дети надевают костюмы, подходят к домам и требуют «кошелек или жизнь». Американцы еще с сентября начинают готовить свои дома к празднику: достают светящиеся скелеты из шкафа, расставляют пугающие тыквы, имитируют звук приближения демонов и так далее.

Знаменитости же не бродят по соседям, но зато тратят немалые деньги на образы, продумывая все до мелочей.

Так как в 2019 году Хэллоуин выпал на середину недели, многие звезды предпочли отметить его в минувшие выходные. Тогда прошла традиционная Casamigos Halloween Party по знакомому адресу: Беверли-Хиллз, 90210.

На вечеринку в числе прочих пришла Синди Кроуфрод в образе иконы диско.

В более современном образе предстала звезда «Дневников вампира» Нина Добрев. Она подобрала костюм певицы Билли Айлиш, сделав акцент на макияже и надев костюм от Louis Vuitton.

Вселять пошлые мысли вместо ужаса решила Пэрис Хилтон. Она выбрала боди фиалкового цвета, подчеркнув грудь и длинные ноги.

Джастин Тимберлейк решил вспомнить времена, когда бой-бенд 'N Sync разносил все музыкальные чарты, и воплотил образ микрофона. Его жена Джессика Бил нарядилась в самого Джастина.

Не все знаменитости решили отмечать Хэллоуин заранее. Некоторые все сделали по правилам — в день праздника. Кевин Харт не парился насчет образа, а просто представил себя в роли Дуэйна Скалы Джонсона. Только очень-очень молодого. Скала назвал Харта «козлом», но признался, что долго смеялся после увиденного.

«Что ты такое?» — скорее всего, у вас будет такая реакция после увиденного костюма Арианы Гранде. Объяснение есть: певицу вдохновил один эпизод оригинального сериала «Сумеречная зона». Да, там есть такой персонаж.

Другая певица, Карди Би, воплотила образ Ядовитого Плюща из «Бэтмена». Получилось очень... мило.

Исполнительница Сиара скопировала известный образ Бейонсе. А ее супруг надел костюм мужа звезды — Джея Зи. Портрет на фоне был и на оригинальном снимке, но там вместо Барака и Мишель Обамы изображалась Меган Маркл.

Все семейство Кардашьян тоже отметило Хэллоуин. Каждый член семьи выбрал определенный костюм. Так, Ким воссоздала образ Эль Вудс из фильма «Легально блондинка».

22-летняя Кайли Дженнер перевоплотилась несколько раз. В Хэллоуин она была русалочкой Ариэль, Мэрилин Монро и зайчиком. Хотелось бы верить, что у Ариэль не было таких длиннющих ногтей под водой. Себастьян бы такого не пережил.

Но звезда этой ночи, определенно, Хайди Клум. Супермодель превратилась в инопланетного зомби. Перевоплощение заняло около 12 часов, а на ее странице можно посмотреть все этапы. Ее муж — гитарист Tokio Hotel Том Каулитц — нарядился астронавтом.

Российские звезды хоть и не так активно, но тоже поучаствовали в праздновании Хэллоуина. Ольга Бузова нарядилась Джокером.

Сергей Жуков — солист группы «Руки Вверх» — выпустил клип на песню «Я больной тобой». Видео — микс из комедии, боевика, ужастика и романтической мелодрамы.