Боремся с угрозой хорошим настроением. Коронавирус принес в Россию страх и шутки

В России зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом. Роспотребнадзор уточнил, что риска распространения инфекции нет, но пользователей сети было уже не остановить. И им не только страшно — им еще и смешно.

Один случай заражения коронавирусом зафиксировали в Тюменской области, другой — в Забайкалье. Заболевшими оказались два гражданина Китая. У них нет температуры, а сама болезнь протекает легко. В Роспотребнадзоре уверили, что инфекция не распространится — больных поместили в изолированные палаты.

Несмотря на это, россиян испугала новость о появлении вируса в стране. Некоторые из них уже готовы перезжать туда, где болезнь их не достанет — в Гренландию.

Некоторые пользователи вспомнили о том, как шутили о болезни раньше — теперь им стало не до смеха.

Но кому-то болезнь не страшна, ведь они поняли, как на самом деле выглядит коронавирус в России.

Другие — описали точные симптомы болезни, с которыми предстоит столкнуться россиянам.

Другие юзеры вспомнили все советы по борьбе с болезнью, которые прочитали в интернете.

За последний месяц тема эпидемии в Китае стала едва ли не самой обсуждаемой. После первых заражений в России пользователи еще активнее говорить о ней. Одни предлагают свои методы лечения, другие строят теории заговора, а третьи заявляют, что смогли бы разработать лекарство намного быстрее.

Сам вирус свое пребывание в стране отрицает.

Вспышка необычной пневмонии началась в китайском городе Ухань в конце прошлого года. По последней информации, им заразились 9776 человек: 213 из них скончались, еще 187 вылечились.