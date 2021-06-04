Хабиба позвали в футбол. Ждать ли его на поле?

Махачкалинский футбольный клуб «Легион-Динамо» предложил контракт экс-чемпиону смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову. Президент ФК заявил, что в соглашение осталось лишь вписать сумму. Сам Хабиб пока молчит. О перспективах спортсмена в футболе «360» поговорил с тренерами Юрием Семиным и Гаджи Гаджиевым.

Что произошло

3 июня Хабиб выложил в Instagram видео, на котором играет в футбол с махачкалинской командой «Легион Динамо».

Себя он сравнил с бразильским нападающим Роналдо образца 2008 года.

«Чуть набравший [вес], но все же с порохом», — написал борец.

Роналдо в комментариях поставил эмодзи аплодисментов. Хабиб назвал этот знак внимания лучшим за всю историю своего Instagram.

Клуб «Легион Динамо» выступает в третьей по рангу профессиональной лиге России. Команда уже сделала официальное предложение Хабибу, заявил ее президент Ахмад Магомедкамилов.

«Мы сделали так, как в своем время сделал Сантьяго Бернабеу, ныне покойный президент мадридского „Реала“. Он, когда увидел Льва Яшина, дал ему чек и сказал вписать любую сумму. Мы с Хабибом поступили так же», — сказал он tele-sport.ru.

Бернабеу действительно переманивал советских футболистов в «Реал», когда в 1960 году СССР выиграл чемпионат Европы. Помимо Яшина, как вспоминал позднее футболист Виктор Царев, президент «Реала» интересовался Валентином Ивановым, Виктором Понедельником, Игорем Нетто и Валентином Бубукиным. Однако никто из них так и не поехал в Италию.

«Главное, чтобы приходил играть. Сейчас ждем его ответа», — отметил глава «Легион Динамо».

Что думают футболисты

Бывший главный тренер «Локомотива», московского «Динамо», «Анжи» и сборной России по футболу Юрий Семин считает приглашение Хабиба рекламной акцией.

«Хабиб — это реклама, и реклама положительная. Будет он играть или нет [не важно], хотя он очень талантливый человек во всех сферах деятельности», — заявил Семин.

Футбол — это очень тяжелый вид спорта, в котором нужен комплекс талантов, добавил тренер. Действовать приходится ногами, а думать головой. Так что Хабибу предстоит много работы.

«Борцы всегда неплохо играли в футбол. И мы неоднократно на сборах проводили игры. Они все очень скоростные, скоростно-силовые качества очень сильно развиты. За счет этого даже имели превосходство в каких-то ситуациях. Но к скоростно-силовым качествам нужна еще и техника. Нужно много комплексных талантов, чтобы на футбольном поле выглядеть достойно», — заявил специалист.

Он напомнил, что олимпийский бегун Усэйн Болт пробовал себя в профессиональном футболе. И «везде был на просмотрах, но в итоге не пошло».

Дебют Хабиба в футболе будет интересным, считает Семин.

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев заявил «360», что история с приглашением экс-чемпиона UFC больше похожа на пиар.

По словам Гаджиева, Хабиб мог бы сыграть в показательном матче с участием известных людей. Это был бы «его уровень» как спортсмена и как популярного человека.

Говоря о том, подходят ли борцы для футбола, собеседник вспомнил, как в 70-х тренировал махачкалинское «Динамо», выступавшее во второй лиге.

«Мы дружили с борцами и многие их них неплохо играли. Например, Загалав Абдулбеков, наш первый олимпийский чемпион, он здорово играл в футбол. И когда как-то раз были на маленькой площадке, они все закрылись около ворот. Матч был тяжелый, невозможно было [пробить ворота]. После этого они начали говорить в шутку, ну что там эти футболисты. А потом на большом поле сыграли разок, и счет был 9:0 в пользу команды второй лиги», — рассказал Гаджиев.

Тренер добавил, что многие из этих бойцов могли бы успешно играть в футбол, если бы занимались им.

«А заниматься борьбой и потом хорошо играть в футбол, это непросто. На уровне любителей — да. На пляже побегать», — пояснил Гаджиев.

Он также вспомнил, что в начале сезона говорили о приходе Хабиба в махачкалинский «Анжи».

«В любом случае футбол станет еще популярнее у нас в Дагестане», — отметил собеседник.