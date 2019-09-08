«Хабиб— сила. Еще раз доказал это». Как мир отреагировал на победу Нурмагомедова

В Абу-Даби (ОАЭ) 7 сентября состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 242. Российский боец Хабиб Нурмагомедов встретился на ринге с американцем Дастином Порье. Этот поединок стал главным боем вечера. Сразу пять хэштегов, посвященных этой встрече, попали в раздел «актуальные темы» в Twitter. За поединком следил весь мир. Нурмагомедов вновь смог защитить титул чемпиона UFC в легком весе. О том, как мир отреагировал на победу российского бойца — в материале «360».

Чемпионский поединок

В субботу, 7 сентября, в Абу-Даби состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 242. Специально к этому спортивному событию на острове Яс был построен стадион. Главным боем вечера стал чемпионский поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.

За поединком этих двух спортсменов следили не только поклонники смешанных единоборств, кажется, что весь мир затаив дыхание ждал кульминации поединка. В социальной сети Twitter хэштэги с именами бойцов, а также упоминанием UFC 242 быстро поднялись в разделе «актуальные темы».

Соревнование состоялось вечером 7 сентября. Титульный бой Нурмагомедова с Порье стал для российского спортсмена 28 за его карьеру в смешанных единоборствах. За плечами у 30-летнего Порье к этому поединку уже был 31 профессиональный бой.

Поединок завершился в третьем раунде. Нурмагомедов выиграл бой с американцем приемом удушения.

Стоит отметить, что первые два раунда также прошли с преимуществом Нурмагомедова.

Российский боец выиграл 28 встреч в смешанных единоборствах и остался непобедимым. У Порье теперь шесть поражений.

Источник фото: Twitter

«Многие пытались, ни один не смог. Смотреть бои Хабиба просто потрясающе. Спокойствие, контроль, способность сломать волю соперника к соревнованиям просто завораживают», — написал в Twitter американский боец смешанного стиля, представитель средней весовой категории Дерек Брансон.

Поклонники Нурмагомедова выражали свою поддержку бойцу в социальных сетях еще до начала боя, а после победы Хабиба пользователи публикуют множество постов с поздравлениями российского бойца.

«Уважение … Оценка спорта. Искреннего успеха», — писали иностранные поклонники смешанных единоборств в Twitter.

Хабиб Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC. Титул он завоевал в апреле 2018 года, одержав победу над Элом Яквинтой. Пояс Нурмагомедов защитил и в прошлом году, когда состоялся его знаменитый поединок с ирландцем Конором Макгрегором.