Депутат Государственной думы Гаджимурад Омаров предложил присвоить известному дагестанскому бойцу Хабибу Нурмагомедову звание Героя России. Идея вызвала очень неоднозначную реакцию, однако решение в таких вопросах всегда остается за президентом.

Омаров уверен, что Хабиба стоит наградить званием Героя России за «популяризацию спорта, пропаганду семейных ценностей и здорового образа жизни». Он также признался, что считает бойца достойным примером для подражания.

За что дают Героя России?

Академик Российской академии художеств (РАХ), профессор, заведующий кафедрой МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Хазин объяснил «360», что Герою России вручается медаль, аналогичная «Золотой Звезде» Героя Советского Союза. Вместо колодки цвета флага СССР используется российский триколор. Никаких орденов это звание не предполагает.

По словам эксперта, Героя России нередко дают за успешные разработки вооружения, выдающимся разведчикам и людям, отличившимся на поле боя. Именно для этого изначально и создавались звания Героя СССР и Героя России.

«Но мы знаем и такие случаи, когда это звание присваивалось выдающимся спортсменам. На мой взгляд, такая практика является весьма спорной, учитывая то, что изначально звание Героя предполагалось присваивать лицам, которые сделали что-то выдающееся для спасения людей, обороны страны и, как правило, с риском для жизни», — объяснил Хазин.

Финальное решение всегда остается за главой государства. По мнению Хазина, наградная система является инструментом государственного управления, поэтому «в разное время разные обстоятельства могут привести к награждению одним и тем же знаком отличия».

Героям России положены некоторые льготы, связанные с материальным содержанием. Например, обладатели такого звания получают ежемесячные выплаты (около 63 тысяч рублей), повышенную пенсию, могут быть освобождены от уплаты части налогов и многое другое. Однако, уверен Хазин, Герой России — это, прежде всего, честь, высший знак отличия страны.

Не по Хабибу награда

Уже сейчас предложение наградить Хабиба Нурмагомедова, недавно объявившего об окончании карьеры, вызвало очень неоднозначную реакцию как среди простых россиян, так и среди медийных личностей. Многие знаменитости, в том числе и коллеги Нурмагомедова, заявили, что идея наградить бойца званием Героя России кажется им «перебором».

«Герой России? За что? Заслуженный мастер спорта — это понятно, даже не обсуждается. А звание Героя России… Я не понимаю. Как бы я ни уважал Хабиба и все то, что он делает, это несопоставимые вещи», — сказал чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю в разговоре с изданием Sport24.ru.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина также оказалась против того, чтобы Хабиб становился Героем России.

«У нас, извините, чемпионов много, героев России немного. Я считаю, что это, наверное, не награда для спортсменов. Для кого? Для людей, которые совершают какой-то подвиг. <…> Ничего героического в его действиях не увидела», — заявила она.

Боец MMA Артем Тарасов сказал «360», что в России много хороших спортсменов, много хороших бойцов, но звание Героя России дается не за спортивные успехи, награждать таким званием без соответствующего повода, по его мнению, просто глупо.

Мне кажется, сам Хабиб будет этой новости не рад, потому что он сам понимает, за какие заслуги дается такая высокая награда. Да, Хабиб — хороший спортсмен, да, он выиграл в американской организации UFC, но разве из-за этого мы можем получить звание Героя России? Артем Тарасов.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что «Герой России — это парень, который в Дагестане погиб», а Хабиб и сам, скорее всего, понимает, что такое звание ему не по роду деятельности.

«Он отличный парень. Хорошо сражается. У него есть все регалии, которые положены для участника подобного рода соревнований. Я не хочу обидеть никого, но я бы не давал Героя России ему», — сказал Милонов.

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко уверен, что Герой России — очень серьезное звание, но к спорту оно отношения не имеет, так что причин награждать бойца не видит.

«Не думаю, что все были бы за. Как мне кажется, это чуть-чуть уменьшит достоинство самого звания, так как создадут прецедент и недовольства. Недовольство уже есть», — заявил спортсмен.

Герой за деньги

Шлеменко добавил, что бойцы действительно выступают за свою страну, но в большинстве случаев в состязаниях имеется и коммерческая составляющая.

«Точно так же можно будет давать хоккеистам и футболистам Героя России… Просто это создаст неприятный прецедент. Не тот уровень», — сказал спортсмен.

Многие пользователи соцсетей совершенно согласны с этим тезисом: давать Героя России за спортивные достижения, за которые боец и так получает большие деньги, как минимум странно.

За всю историю существования звания Героя России оно было присвоено всего трем спортсменам — лыжницам Ларисе Лазутиной и Любови Егоровой, а также борцу Александру Карелину.