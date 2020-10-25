Российский боец Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастином Гейджи в Абу-Даби и объявил о завершении карьеры. Он сдержал обещание, данное матери после смерти отца летом 2020 года. Спортсмены рассказали «360», можно ли считать бойца уникум в борьбе, раскрыли секрет его непобедимости. А еще они ответили на вопрос, который теперь волнует чуть ли не весь мир: а вернется ли Хабиб на октагон — если не прямо сейчас, то хотя бы чуть позже?

Версия «Хабиб 2.0»

Боец MMA Артем Тарасов сразу же заявил, что новость о завершении карьеры «очень расстраивает». Он рассказал, как обычно бывает со спортсменами, которые возвращаются в строй. Они обещают себе, что больше не будут выступать, а потом все равно продолжают спортивную карьеру. Но это одно. С Хабибом же иная ситуация: россиянин дал обещание маме, «тем более такой случай, когда папа умер».

Сегодня мы увидели версию Хабиба 2.0. Он очень по-другому выглядел, намного сильнее, чем был раньше, намного интереснее и разностороннее. Конечно, хотелось бы видеть его бои. Надеемся, мама разрешит ему, потому что в душе он все-таки боец, а бойцы так просто не уходят Артем Тарасов боец MMA.

Тарасов сравнил эмоции от выступления Хабиба с тягой к сладкому: «Все сейчас получили кусочек тортика вкусного, которого хочется еще получить. Но в итоге кусочек тортика мы получили, а сам тортик мы уже не можем получить».

По мнению собеседника «360», в любом случае Нурмагомедов большой молодец, все болеют за него.

Хабиб уникален своей историей. Он вырос в обычном селе в Дагестане. Там он просто мечтал стать чемпионом, а в итоге превратился в одного из самых обсуждаемых людей в мире.

Завидная карьера

Карьера Хабиба — уникальная и великолепная, которой может позавидовать любой. И всем результатам бойца тоже: он добился всего, чего хотел. За этими словами стоит российский боец смешанного стиля, представитель средней весовой категории Александр Шлеменко.

«Это был такой симбиоз отца-тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который всю свою жизнь посвятил своему сыну, и результат на лицо», — сказал он.

Шлеменко не знает причины, по которой Хабиб может вновь вернуться в профессиональный спорт. «Он уже сделал все, все показал, прославил свою малую родину, свою семью, свою фамилию», — такой аргумент он привел в пользу своих слов.

Ушел красиво и непобедимо

Уход Хабиба сейчас был ожидаем, потому что настал такой период: нужно или красиво уйти, или дальше не уступать равным. По крайне мере, в этом не сомневается боец ММА Андрей Семенов, известный как «Белая Акула».

Хабиб провел первый и последний бой без отца: «Это была проверка на прочность у него».

Семенов объяснил, из чего складывается уникальность россиянина. В первую очередь играют свою роль огромное трудолюбие, Хабиб — целеустремленный человек. К тому же, по мнению бойца ММА, Нурмагомедову очень повезло в жизни. Его отец был родителем и тренером, наставником в одном лице. А еще удачно сложились обстоятельства, которые в свое время помогли спортсмену тренироваться в лучших клубах с лучшими спортсменами мира. Все это в совокупности дало отличный результат.

Семенов рассуждал: бывают трудолюбивые и талантливые спортсмен, но у них нет таких шансов и возможностей. Поэтому в результате эффект получается совершенно не тем. Случается и наоборот. Хабиб же не растерял ничего, а только приумножил.

Он уйдет, если пообещал матери, считает собеседник «360». Тем более сейчас Хабиб завершил карьеру красиво, ушел непобедимым, с «сухим» счетом. Нурмагомедов — не такой человек, он не будет превращать эту новость в пиар-ход.

Научил любить родину

Раз Хабиб объявил о завершении карьеры, значит, так и будет. Такое мнение озвучил промоутер, организатор матчей профессионального бокса Владимир Хрюнов.

«Он дал слово своей маме, и я думаю, он ни при каких условиях никогда больше не проведет следующего боя», — объяснил собеседник «360».

Поэтому давайте поаплодируем ему, восхитимся тем, что он уже сделал Владимир Хрюнов организатор матчей профессионального бокса.

Чемпион мотивировал многих заниматься спортом, любить родину.

«Браво, Хабиб! Спасибо большое», — сказал Хрюнов.