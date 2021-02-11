Хабаровского майора уволили после видео в TikTok. Госслужащим безопаснее быть ханжами в соцсетях

Сотрудницу полиции из Хабаровска уволили за неприличное поведение в TikTok. Это не первый скандал, связанный с соцсетью. Все чаще госслужащие рискуют карьерой ради просмотров и лайков. Профессиональная этика отходит в сторону, когда на кону любовь подписчиков.

Майор полиции получила свои 15 минут интернет-славы: пользователи ТikТоk заметили на видео женщину, которая мастерски парадировала различные звуки пищеварительных газов. Все бы ничего, в интернете и не такое увидишь, но героиня ролика была одета в полицейскую форму с майорскими погонами.

Довольно скоро выяснилось, что это не ряженая артистка, а самый настоящий майор полиции РФ — ее опознали как участкового уполномоченного из Хабаровска. Служебная проверка сочла видеоролик порочащим честь сотрудника органов внутренних дел, и женщину уволили, написало РИА «Новости» со ссылкой на начальника отдела информации и общественных связей краевого управления МВД.

Такой финал неудивителен. В Федеральном законе «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации» сказано, что сотрудник органов внутренних дел должен заботиться о сохранении своих чести и достоинства и не совершать поступки, наносящие ущерб его репутации и авторитету федерального органа исполнительной власти.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда официальных лиц или народных избранников подводило под монастырь желание выложить «веселое видео». Не так давно «героем» стал сахалинский депутат, о котором уже писал «360». Член КПРФ снимал короткие ролики, в которых исполнял при детях матерные песни, комментировал дегустацию электронной сигареты, нарушал ПДД и вообще очень веселился.

Шалость не удалась

Психолог Екатерина Трофимова считает, что в каждом есть ребенок, который хочет немного поиграть. Людям нравится оксюморон, сочетание несочетаемого: сотрудник полиции и непристойные звуки. Иной раз это приносит успех тому, кто подобные видео выкладывает. Но при этом люди забывают оценивать себя со стороны, а осознание приходит слишком поздно.

«Каждая профессия предполагает некую этику поведения, и в первую очередь на тебя смотрят как на специалиста. Если личная страница находится в открытом доступе, то на тебя смотрят не как на женщину, забавляющуюся имитацией звуков, а как на представителя профессии, в данном случае — как на полицейского», — сказала Трофимова в беседе с «360».

Полицейская этика

Почетный адвокат Российской Федерации Евгений Харламов тоже уверен, что сотрудник полиции должен быть максимально ответственным, как минимум в отношении себя.

«Это героические люди: от них зависят жизни, они часто сталкиваются со смертью, они охраняют общественный порядок. Недавно сотрудники ГИБДД помогали людям спастись из горящих домов. Вот такие видео нужно снимать и показывать! А хотите кривляться — идите на „гражданку“», — сказал адвокат в беседе с «360».

Евгений Харламов уверен, что человек в форме полиции должен быть эдаким дядей Степой — примером для подражания, к которому можно можно обратиться за помощью. И выкладывать сомнительный контент таким людям, да еще и находясь при этом в форме, просто недопустимо.

Адвокат также отметил, что если майора из Хабаровска уволили за проступок, то она, скорее всего, не сможет восстановится в органах МВД.

«Понятие „проступок, порочащий честь сотрудника внутренних органов“ довольно субъективно, как, впрочем, и формулировка „в связи с утратой доверия“. Нет четкой формулировки, что именно может порочить честь, это решается руководством. Но есть множество ведомственных приказов, с которыми должны быть ознакомлены сотрудники МВД, где четко написано, что можно и что нельзя», — объяснил эксперт.