Хабаровск, границы России и заложники на Украине. Неделя в фотогалерее

Это последняя фотогалерея «360» в июле. Следующий выпуск с главными новостями недели выйдет уже в августе. За минувшие семь дней произошло много примечательных событий: в Айя-Софии прошел первый намаз, полеты за границу снова доступны, Хабаровский край получил нового врио губернатора, умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев. Подробнее об этих и других событиях, которые произошли с 20 по 26 июля, — в фотогалерее «360».

Как провести лето

Лето еще не подошло к концу, и многие планируют свои отпуска. На этой неделе выбор места для отдыха немного усложнился. За покупку тура в российские регионы можно получить компенсацию от пяти до 15 тысяч рублей. Для этого нужно соблюсти ряд условий: выбрать направление из списка стоимостью от 25 до 75 тысяч рублей на срок не менее пяти ночей и оплатить его картой «Мир». Чем выше цена тура, тем больше сумма кэшбэка.

С 1 августа можно отправиться за границу. Россия возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Улететь можно из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Принимать российские самолеты готовы Лондон, Стамбул, Анкара и Занзибар. Курорты Турции — Анталья, Бодрум и Даламан — ждут российских туристов с 10 августа.

Но и здесь есть нюансы. При визите в Лондон придется провести две недели в самоизоляции. Жесткие правила туманного Альбиона применяются ко всем туристам.

Теперь главное — выбрать, где отдохнуть. Но пока ни на одно из зарубежных направлений нет дешевых авиабилетов. Чартеров не будет, так что лететь придется регулярным рейсом. Между тем россиян заинтересовала Танзания. В сервисе «Яндекс.Путешествия» запрос о стране вырос в 200 раз. Большинство ищут, где именно находится. Подсказка: это Восточная Африка.

Хабаровский край получил врио

Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края стал депутат Госдумы Михаил Дегтярев. На этот пост его назначил президент России Владимир Путин. Бывшего главу региона Сергея Фургала отправили в отставку в связи с утратой доверия. Против него завели уголовное дело об организации убийств и покушении на убийство. Московский суд отправил Фургала в Следственный изолятор.

Нового руководителя жители Хабаровска встретили достаточно прохладно. Дегтярев заявил, что поможет региону, используя свои связи с федеральным центром. Обстановку в крае он оценил как спокойную, но при этом не исключил, что есть опасность провокаций. Жителей он призвал сохранять спокойствие, соблюдать социальную дистанцию и другие меры для того, чтобы не заразиться коронавирусом. Новому руководителю Хабаровского края уже пообещал поддержку премьер-министр России Михаил Мишустин.

Захват автобуса в Луцке

В минувший вторник все следили за ситуацией в украинском Луцке. Вооруженный мужчина, называющий себя Максимом Плохим, захватил автобус с 20 пассажирами.

За день до этого в социальных сетях он опубликовал свои требования. Представители крупного бизнеса и политики должны были разместить в Сети видео, где они назвали бы себя «террористами в законе». От президента Украины Владимира Зеленского террорист потребовал опубликовать ролик со словами: «Документальный фильм „Земляне“ 2005 года — смотреть всем». В случае невыполнения требований террорист угрожал взорвать автобус.

Когда его пытались вызвать на переговоры, он открывал огонь по силовикам, которые окружили автобус. Выяснилось, что настоящее имя захватчика Максим Кривош. Он родился в Оренбургской области и дважды был судим за тяжкие преступления. В местах лишения свободы он провел в общей сложности 10 лет, а также проходил принудительное лечение в психиатрической клинике.

После того, как президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своих страницах в социальных сетях призыв смотреть фильм «Земляне», Кривош отпустил трех заложников. Через некоторое время вышли остальные пассажиры, а террориста арестовали. После завершения операции Зеленский удалил видео.

У Кривоша появились последователи. На этой неделе неоднократно судимый Роман Скрипник, угрожая гранатой, взял в заложники полковника полиции, после чего скрылся на автомобиле. Отъехав достаточно далеко, мужчина отпустил правоохранителя и скрылся в лесу. Найти его не смогли до сих пор.

Первый намаз в Святой Софии

Мусульмане собрались на первое за 86 лет богослужение в соборе Святой Софии. Христианские фрески закрыли специальными шторами. На площади поставили большие экраны и колонки, чтобы те, кто не смог попасть внутрь, могли видеть массовую молитву. Главными требованиями к верующим было прийти со своим ковриком и обязательно в масках.

Движение транспорта в районе площади перекрыли, а после закрыли доступ и для пешеходов. На площадь пришло слишком много людей, и власти опасались, что начнется давка. За порядком следили около 17 тысяч полицейских, на крышах зданий рядом с историческим памятником находились спецназовцы, а над районом летало несколько вертолетов.

Первый намаз в соборе Святой Софии траурным колокольным звоном встретили церкви Греции и Кипра. Разрешение на такое выражение чувств дали местные митрополиты. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил сделать доступ в собор для мусульман круглосуточным.

Главный по погоде

Ведущего прогноза погоды на НТВ Александра Беляева знали все. Только он мог интересно и просто рассказать о том, какие сюрпризы подготовила природа на предстоящие дни. На этой неделе его не стало. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием и перенес несколько операций.

Географ-гидролог по образованию, он пришел на телевидение в конце 1990-х годов. Кроме прогноза погоды, он озвучивал документальный сериал «Истории охотника за крокодилами» на телеканале Animal Planet, занимался телеигрой «Сразись с нацией», делал познавательную программу «Кругосветное путешествие вместе с Хрюшей и…» и утреннюю передачу «Солнечно. Без осадков».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал смерть ведущего большой утратой для метеорологического цеха. «Беляев был пионером в том смысле, что прогноз погоды начали преподносить именно с такой нестандартной и очень интересной подачей», — отметил он. По словам Тишковца, в студенческие годы он вместе с однокурсниками наблюдал за работой незаурядного и выдающегося профессора, который преподносил погоду обывателям простыми и яркими фразами. Александра Беляева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Четвертый кубок «Зенита»

В финальном матче Кубка России сошлись петербургская команда «Зенит» и подмосковные «Химки». Встреча закончилась со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти забил форвард Артем Дзюба. Кубок России петербуржцы получили в четвертый раз.

Не обошлось и без курьеза. Обрадованные победой «зенитовцы» не удержали в руках хрустальный трофей, а после собирали осколки.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что подмосковные футболисты достойно смотрелись на матче против сильнейшей команды страны. «Химки» показывали, что для них совершенно нет авторитетов, очень самобытная команда. Комментатор отметил, что теперь будет ждать начала нового сезона Российской премьер-лиги, так как туда наконец вернутся «Химки».

То, что игра оказалась для «Зенита» непростой, подтвердил нападающий команды Артем Дзюба: «Мы так и предполагали, что финал будет таким неприятным, трудовым». Он назвал «Химки» добротной командой. Победу своей команды он назвал «вандерфульной».