Гжель встроится в умный дом и привлечет туристов. Это уже не просто сувениры из фарфора

Уход западных производителей фарфора из России освободил нишу для гжели. Это время возможностей для развития традиционного бренда. Но для этого нужно поднять популярность этих изделий. О том, как этого добиться, в интервью «360» на Петербургском международном экономическом форуме рассказал генеральный директор УК «Гжель» Роман Прокопьев.

Новая гжель

Гжельский завод — старейшее предприятие в России. Сейчас УК «Гжель» заканчивает его модернизацию.

«Это время возможностей для нашего предприятия. <…> Естественно, уход западных и европейских производителей фарфора с российского рынка освобождает для нас возможности, чтобы эту нишу занять», — сказал Прокопьев.

Модернизацию начали в 2019 году.

«Продукция наша был консервативной, сейчас мы привлекли ведущих специалистов из Европы и Китая, это было два года назад. Они нам установили новейшую технологическую линию, которая позволит увеличить производство фарфора и снизить себестоимость на всех ключевых этапах», — рассказал глава предприятия.

Не просто сувениры

Компания проводила маркетинговое исследование, которое показало, что фарфоровые изделия сейчас не продукция первой необходимости. Для того чтобы поднять ее популярность, нужно сделать три вещи, рассказал Прокопьев.

Во-первых, продукция должна быть не просто сувенирной, а иметь какую-то полезность, в том числе в домашнем обиходе.

«Например, коллекции, которые могут коллаборироваться внутри одного интерьера. Это и столовая продукция, это люстры, это штакетники и так далее. Это вещи, которые между собой могут сочетаться. Ну и также фарфоровая продукция должна иметь возможность быть мобильной в рамках одного помещения. Потому что сейчас все за минимализм. Что-то такое сувенирное уже не в тренде», — пояснил гендиректор УК «Гжель».

Гжельский завод активно следует и в направлении цифровизации.

«Разрабатываем разные коллекции фарфоровых изделий, которые могут встраиваться в умный дом. Например, умный самовар, на котором можно через приложение регулировать уровень температуры. Мы запускаем сейчас систему на нейронной сети, которая позволяет навести камеру на рисунок, который выполнил какой-то из художников. И искусственный интеллект определяет, действительно ли это продукция народно-художественных промыслов, созданная конкретным мастером, или же это китайский контрафакт», — рассказал Прокопьев.

Коллаборации и туристы

Планируются и коллаборации с известными брендами.

«Так как бренд „Гжель“ является узнаваемым на 95% в России, коллаборация с популярными брендами позволяет привлечь новую аудиторию, молодежь. Вдохнуть новую жизнь в традиционные ценности», — заявил Прокопьев.

И третье, что повысит популярность гжели, — это туристы.

«Мы на территории своего производства строим туристический кластер. Крупнейший кластер будет фарфоровый. В России мы планируем к 2025 году привлечь более 650 тысяч туристов в год. Это позволит „выращивать“ людей, которые приезжают на предприятия, знакомятся с производством, художниками, процессом. В любом случае они покупают какую-то продукцию предприятия и потихонечку начинают пополнять коллекции, которые могут между собой сочетаться. Таким образом мы выращиваем клиентскую базу, которая будет постоянным потребителем нашей продукции», — сказал Прокопьев.

Сейчас Гжель привлекает около 30–40 тысяч туристов в год, что очень мало, отметил глава предприятия. Повышение турпотока создаст условия для развития малого и среднего бизнеса.

«Это вдохнет жизнь в регион, придаст ему экономическую силу», — подчеркнул глава УК «Гжель».