Найден гвоздь с распятия Христа. Доказать подлинность невозможно, но это и не нужно

Археологи нашли в чешском монастыре тайник с развалившимся деревянным ящиком. В нем лежала часть гвоздя, которым мог быть прибит к кресту Иисус Христос. Российские историки объяснили, что доказать подлинность артефакта невозможно, но для веры это и не обязательно

Часть гвоздя археологи нашли во время исследований и сбора данных для создания цифровой 3D-модели католического монастыря в чешском городе Милевско. Сотрудники ассоциации «Наша история» заметили, что трехметровая ниша на самом деле была входом в секретный коридор. Проем был забит мусором, который принесли туда мелкие грызуны и птицы. Во время изучения коридора обнаружили полость в стене размером 26 на 16 сантиметров. В ней находился разрушенный деревянный ящик, украшенный золотым крестом с буквами I и R. Эти буквы можно расшифровать с латинского как Jesus Rex, то есть Иисус Царь.

Внутри обломков шкатулки археологи нашли часть железного гвоздя с изогнутым золотым крестом. По их мнению, реликвия связана с распятием Христа. Эксперты настаивают на этой версии из-за нескольких причин. Золотая пластина является золотой, а не позолоченной. В Средние века этот драгоценный металл использовался крайне редко. Золотая крышка говорит о том, что предмет в шкатулке был необычайно ценным и важным.

Второй момент — возраст древесины. Согласно дендрологической оценке, среди обломков можно выделить два вида древесины: дуб и лиственницу. Углеродный анализ показал, что дуб рос в 260 — 416 годах нашей эры, а лиственница датируется периодом 1290–1394 годов.

Согласно историческим документам, остатки креста и гвозди на Голгофе обнаружила святая Елена в 326 году. Находки она передала императору Константину, который отдал их уважаемым людям. Для хранения использовали специальные ящики, так что возраст дуба, из которого они были сделаны, вполне подходит.

«Все равно будут верить»

Находку археологов можно назвать легендарной, так как христианские святыни были довольно популярны во все времена, отметил историк и научный сотрудник столичного археологического бюро Константин Воронин. Предметы, связанные с Иисусом, есть во всех культурных центрах Европы. Их наличие является некой духовной традицией.

«В сознании средневекового человека та реальность, которая существовала для нас с вами две тысячи лет назад, была для них одновременна. Они наделяли предметы этими свойствами. На этом основано почитание всяких святынь, таких как части одеяний, крови, волос и так далее», — пояснил «360» Воронин.

Он добавил, что с точки зрения археологии находка является обычным гвоздем, который использовался в Римской империи в начале I века нашей эры. Определить период можно с помощью анализа ржавчины.

«Кроме даты, мы ничего не можем получить по очень простой причине. У любого артефакта есть понятие историко-культурного контекста. Даже логически рассуждая, [приходишь к выводу, что] гвоздь, который связан с Иисусом Христом, должен находиться не в Чехии, а в Иудее», — отметил историк.

По словам Воронина, в Чехии нашли некую перемещенную святыню, наделенную подобными свойствами. При этом она, несомненно, имеет историческое значение.

«Обычно такие предметы появлялись после XII века в Европе довольно часто. Каждый знатный крестоносец приносил со Святой земли какую-то святыню, которая помещалась в какой-то монастырь или хранилась в замке. <…> В хорошем смысле это форма веры людей Средневековья в Иисуса Христа, но не более того», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что вера не требует никаких доказательств. Аналогичной точки зрения придерживается и доктор исторических наук, профессор РАН, член-корреспондент Германского археологического института Дмитрий Коробов.

«Таких находок гвоздей, которые относятся к ранним временам, скажем, к I веку новой эры, было сделано уже очень много. И каждый раз эти гвозди, конечно же, — гвозди, которыми распяли Иисуса Христа. На эту тему уже гора была сенсационных материалов самых разных стран», — отметил ученый.

Коробов добавил, что находка очередного гвоздя является прекрасной новостью. При этом невозможно доказать, что им был распят Иисус. Чтобы подтвердить подлинность, нужно найти сам крест, на котором был распят Иисус, а затем доказать его подлинность и достать из него гвоздь. Более того, были версии, что людей к крестам не прибивали, а привязывали.

«Это некая традиция иконографическая, которая идет из Средневековья уже лет так через 500 после распятия, что он именно гвоздями был прибит. Это все вещи, на мой взгляд, абсолютно недоказуемые. Но люди, которым нравится в это верить, они все равно будут верить», — заключил доктор исторических наук.