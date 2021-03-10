Повторит ли «Эшелон на Самарканд» судьбу «Зулейхи»? За что любят и критикуют Гузель Яхину

Гузель Яхина выпустила новый роман «Эшелон на Самарканд» о голоде 1920-х годов в Поволжье. Писательница хочет, чтобы книгу экранизировали, как и ее предыдущий хит «Зулейха открывает глаза». «Зулейха» вызвала заметные споры в обществе. Каковы шансы на успех нового романа, разбирался «360».

О чем книга

Сама Яхина называет «Эшелон на Самарканд» романом-путешествием. 1923 год. Страшный голод в Поволжье. Детей эшелонами вывозят в более сытые губернии. На одном таком поезде едут пятьсот беспризорников.

Изначально сюжет строился вокруг группы мальчишек. Но постепенно тема голода в Советской России захватила писательницу, и повесть переросла в роман.

«Я постепенно отошла от истории мальчиков и переключилась на взрослого человека, который и стал главным героем, — это молодой фронтовик Деев, прошедший Гражданскую войну, мужчина ближе к 30 годам, начальник эшелона», — сказала автор.

Деев везет детей в Самарканд вместе с напарницей, комиссаром Белой. Жалостливый фронтовик и резкая, принципиальная Белая по-разному понимают заботу о беспризорниках.

Главным, невидимым героем стал массовый голод, унесший за несколько лет жизни больше пяти миллионов человек.

Чтобы помочь читателю справиться с этой темой, Яхина, по ее словам, и выбрала жанр путешествия, придумала для героев приключения, ввела любовную линию.

Роман, считает писательница, может вызвать новую дискуссию в обществе из-за описанных ужасов тех лет. Но Яхина изучала документы и воспоминания тех лет и даже сглаживала некоторые моменты.

«Дети в эшелоне играют в женитьбу — ведут семейную жизнь, сидя на одной лавке. В книге эта тема совершенно невинна, но в реальности были гражданские браки очень юных людей, это называлось зеленая семейственность. Мальчики и девочки 13-14 лет, оставшись без родителей, соединялись и жили вместе, вели хозяйство, как-то пытались совместно выживать. Девочка могла подрабатывать проституцией, мальчик — подворовывать», — рассказала она РИА «Новости».

Писательница Елена Костюкович назвала новый роман Яхтной лучшим, что появилось на русском языке за много лет.

Связь с другими книгами

Новый роман встает в один ряд с двумя предыдущими книгами Яхиной — «Зулейха открывает глаза» о раскулачивании 1930-х годов и «Дети мои» о поволжском немце-учителе, живущем в тот же период.

«Связь между книгами очевидна. Главное — это, конечно, время, в которое происходит действие всех трех книг — ранние советские годы. Первые 20-30 лет советской власти для меня — самое волнующее время в отечественной истории: фантастическое, страшное, невероятное», — сообщила Яхина РИА.

Также книги объединяет место действия — Поволжье, родина писательницы. А еще тема маленького человека и совместная жизнь людей разных национальностей.

Дебютный роман о Зулейхе превратился в мини-сериал с Чулпан Хаматовой в главной роли. Ее вторую книгу «Дети мои» взялся экранизировать Алексей Учитель. Осенью 2020 года режиссер говорил, что съемки начнутся через год-полтора.

Если и третью книгу экранизируют, Яхина, по ее словам, «будет счастлива». Сюжет романа «построен динамично, диалоги острые, конфликтные, сцены решены кинематографически», описывает Яхина. Но из-за исторического сюжета, большого количества локаций и участников это будет «очень дорогой проект».

«Посмотрим, насколько книга будет интересна производственным компаниям. Буду рада, если кино вдруг состоится», — сказала писательница РИА.

За что критиковали «Зулейху…»

После выхода сериала на Хаматову в соцсетях посыпались проклятия и оскорбления, говорила актриса. Ее упрекали в нелюбви к родине. Также критики говорили, что актриса не похожа на забитую маленькую женщину и возмущались интимной сценой в фильме.

Депутат Сергей Гаврилов просил прокуратуру проверить сериал. А глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин говорил, что телефильм «является мощнейшей пропагандой, очерняющей нашу советскую историю».

Гузель Яхина говорила, что после выхода романа в 2015 году критики было меньше.

«То картинка репрессий слишком нарядная и простая, да еще и героиня обретает счастье в системе ГУЛАГа. То говорилось, что очерняются достижения сталинского периода. Но я очень честно все написала, основывалась на историческом материале. И совесть моя чиста», — приводил ее слова журнал «Родина».