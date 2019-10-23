Густой смог окутал Киев и пошатнул работу аэропортов. Его объяснили кострами на огородах

Уже несколько дней столица Украины окутана смогом. Видимость упала настолько, что киевские аэропорты отменяют и задерживают рейсы. Качество воздуха — почти как в Кувейте. Но официальные власти говорят, что все в порядке. Это просто осенний туман да немного дыма от сжигаемой листвы.

Уже несколько дней киевляне жалуются в соцсетях на густой смог, накрывший украинскую столицу. По данным сайта мониторинга качества воздуха AirVisual, сейчас Киев с 159 баллами находится на седьмом месте рейтинга самых загрязненных городов мира. Перед ним Пекин, Дели и Дакка (столица Бангладеш), на 10-м месте — пакистанский Лахор.

Судя по снимкам, в некоторых районах города видимость не превышает двух-трех десятков метров.

Ситуация стала настолько критичной, что в киевских аэропортах начали отменять и задерживать рейсы. В частности, 22 октября в международном аэропорту Киев горизонтальная видимость составляла 250 метров, вертикальная — 30.

Из-за плохих условий в воздушную гавань вернулся вылетевший ночным рейсом в Варшаву самолет.

Задержки есть на внутренних рейсах перевозчика Motor Sich, и международных WizzAir. Самолеты из Рима и Кельна перенаправили в аэропорт Борисполь. Правда, и там ситуация не лучше.

Горожане жалуются на качество воздуха, но власти не фиксируют превышения вредных веществ. Так, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что в воздухе нет ничего аномального. Начальник отдела природопользования и контроля управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко сообщал, что концентрация вредных веществ превышена лишь возле загруженных городских магистралей. А украинскую столицу накрыли не задымленность или смог, а густой туман из-за температурной инверсии.

«Когда днем у нас воздух прогревается, ночью прохладный воздух. При условии того, что 100% влажность, по информации Гидромета на девять утра была, то это обычный туман. Но за счет того, что нет достаточного количества сквозняков, чтобы его сдувало, то мы видим эти зависшие вещества просто невооруженным глазом», — цитирует его слова новостная программа ТСН телеканала «1+1».

Начальник Управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук отметил, что на качество воздуха и повышение концентрации угарного газа негативно влияет массовое сжигание листвы и сухой травы в частном секторе. Такое же мнение в эфире Телеканала 24 выразил эколог Александр Соколенко.

«За городом фактически везде просто стоит дымовая завеса, потому что на каждом третьем огороде что-то горит. Хоть это и запрещено», — сказал он.

По сведениям телеканала, утром 23 октября опасные для здоровья загрязнения воздуха фиксировались во всех районах украинской столицы. В некоторых выходить на улицу без маски небезопасно. В приложении SaveEcoBot индекс качества воздуха опускался почти до отрицательных отметок. AirVisual фиксировал загрязнения более чем 160 единиц при норме 0-50. Синоптик Наталья Диденко уточнила, что сухая и практически безветренная погода, а также листопад продлятся в Киеве как минимум до конца следующей недели.