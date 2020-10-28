В СИЗО Ефремову можно есть гуся в яблоках и ходить в спортзал. Но придется хорошо заплатить

Находящийся в СИЗО Михаил Ефремов накормил сокамерников гусем с яблоками. Оказывается, так можно. Родственники вправе заказывать заключенным ресторанные блюда. К тому же изолятор «Водник» отличается от других своей прогрессивностью. Там есть платный спортзал, а недавно появился тюремный барбер.

Осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов устроил пир для сокамерников в СИЗО №5 «Водник». Артист заказал фаршированного яблоками гуся. Как пояснил kp.ru представитель столичной пищевой компании, обслуживающей московские изоляторы, стоимость готовой птички составила три тысячи рублей. Ефремову ее продали за шесть тысяч рублей.

«Отмечалось, что этот заказ сделал персонально Михаил Ефремов. Не для понтов, а чтобы угостить новых друзей по изоляции. Заказ эксклюзивный, целиком гуся раньше еще никто из зеков не заказывал. Было — просили осетра, но гуся — первый раз», — добавил собеседник издания.

Владелец этой пищевой компании, пишет издание, — Анатолий Зак, хозяин сгоревшей в Перми «Хромой лошади», где погибли 156 человек. Отбывая срок, Зак организовал бизнес по заказу питания из СИЗО. Сначала готовили тушенку из собственных поросят, затем расширили ассортимент. По данным пермского издания «В курсе.ру», на зоне предприниматель жил «как король». Благодаря связям и деньгам он отлично питался и даже выпивал по праздникам.

В пресс-службах Генпрокуратуры и Следственного комитета на запросы «360» не ответили.

Повод для проверки

Родственники в самом деле могут заказать заключенному пищу из любого кафе или ресторана, сообщил «360» вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Но в изоляторах такого плана блюда, равно как и домашнюю еду, стараются не принимать. В пути она может испортиться, и получатель отравится. А если и берут скоропортящиеся продукты, то только в герметичной упаковке.

«Не уверен, что такой заказ действительно передавали, может, в пищевой компании что-то напридумывали. Я слышал, что, бывало, передавали еду заключенным из кафе или ресторанов. Насколько это правомерно? С учетом нынешнего [противоэпидемического] положения с приемом передач у меня вызывает сомнение, что это было правомерно в данном случае. Я думаю, что подобная публикация — повод для проверки следственного изолятора сотрудниками прокуратуры», — отметил он.

Изолятор изолятору рознь

Заключенные могут заказывать в СИЗО комплексные обеды и ужины, пояснила «360» член ОНК Москвы Ева Меркачева. Если у родственников есть деньги, то они могут хоть каждый день заказывать шашлыки (770 рублей) или утку по-пекински (2675 рублей).

«Никаких проблем с этим нет — были бы деньги. Это нормальная практика, когда один из заключенных, у которого они есть, заказывает на всю камеру. Наказание — это то, что человека свободы лишили. Но это не означает, что он должен питаться отходами. То, что есть возможность дополнительного питания, — это прекрасно. То, что есть возможность ходить в платный спортзал, — тоже замечательно», — добавила Меркачева.

По словам Меркачевой, столичные СИЗО отличаются по «дополнительным услугам». Сидельцы «Лефортова» даже с миллионами в карманах заказать того же гуся или шашлыки не смогут. Именно в «Лефортове» частенько сидят экс-губернаторы и другие известные постояльцы, которым из-за строгих порядков приходится довольствоваться тюремной пищей и скудными продуктами из посылок.

«СИЗО № 5 всегда было прогрессивным, потому что там сидели несовершеннолетние. И для них как раз организовывали такие вот послабления, чтобы подростки не были в совсем уж грустной ситуации. Поэтому там и спортзал одним первых [появился]. Но попасть в него сложно», — заключила член ОНФ.

«Любой каприз за ваш счет»

Жизнь заключенных в изоляторах регламентируется законом о содержании под стражей в СИЗО, рассказал «360» полковник внутренней службы ФСИН в отставке Василий Макиенко. Документ разрешает при наличии на счете денег заказывать в камеру еду, в том числе из ресторанов и кафе. А то, что обитатели СИЗО должны жить в скромных условиях, Макиенко назвал стереотипом.

«Он имеет право, если есть деньги, заказать продукты в пищеблоке изолятора, в кафе или ресторане. Поэтому можно хоть на 60 тысяч [заказать]. Это можно сделать и в другом изоляторе: в „Бутырке“, „Матросской тишине“, „Красной Пресне“. Это нормально, но это не практикуется. Подавляющее большинство — 99,9% сидельцев — позволить себе этого не могут», — пояснил полковник.

А вот «Лефортово» действительно стоит особняком, согласился Макиенко. СИЗО подчиняется непосредственно ФСИН России, но по факту это изолятор ФСБ, порядки там строже, чем в других. В остальных столичных СИЗО, кроме алкоголя, по его словам, можно заказывать практически «все, что душе угодно, любые капризы за ваш счет», лишь бы это не противоречило закону.

«Обычно достаточно скромно: обед из кафе заказывают. В данном случае, как я понимаю, Ефремов еще и пиаром занимался, на публику работал. Не выступает, аплодисментов нет. А тут братву накормил — все довольны. Пожалуй, это первый случай с такой помпой», — заключил он.

Камеры 5*

Самый громкий скандал с пирушками за решеткой разразился в 2018 году, когда в Сети появились снимки с вечеринки отбывающего срок за убийства Вячеслава Цеповяза, лидера банды Цапков. В прилично меблированной камере осужденный гурман позировал с шашлыками, черной икрой и крабами. Но колония не СИЗО, порядки там строже. Поэтому против руководства колонии завели дело о превышении полномочий.

В сентябре скандал вспыхнул в сибирской ИК №37. Там некоторым заключенным дозволялось больше, чем другим. Например, лакомиться жареными поросятами.

Убийца Бориса Немцова Заур Дадаев отметился на вечеринке в колонии. В тарелках — шашлык, овощи и фрукты. Некоторые заключенные делают селфи на вроде как запрещенные мобильные телефоны на фоне накрытых столов.

Ну а в «Матросской тишине» в 2017 году общественники и вовсе обнаружили «четырехзвездочные» камеры: с большими окнами, телевизорами, холодильниками, туалетом с вытяжкой и так далее. Как выяснилось позднее, в рассчитанных на 10 человек помещениях проживали два-три. А стоимость попадания в «вип-камеру» доходила до миллиона рублей. Возбуждать дело Следственный комитет не стал, но начальника изолятора уволили.