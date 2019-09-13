Телевидение должно было убить радио, а интернет — печатную прессу. Компания The Washington Post уверена, что второе происходит прямо сейчас. WP Express был неотъемлемой частью утренних поездок вашингтонцев в метро — живое и увлекательное издание выходило на протяжении 16 лет. Но с распространением Wi-Fi в подземке все больше читателей перешли к чтению WP Express в цифровом формате.

Последний номер газеты вышел с громким заголовком на всю первую полосу: «Надеемся, вам нравятся ваши чертовы телефоны».

«The Washington Post убил бесплатную ежедневную газету Express, ссылаясь на сокращение читательской аудитории после того, как метрополитен округа Колумбия провел Wi-Fi. Вот обложка последнего номера».

Express был сделан так, чтобы его было удобно прочитать в общественном транспорте по пути на работу или домой. Особенно актуальна газета была для тех, кто не был подписан на The Washington Post.

В Express всегда были привлекательные, иногда дерзкие обложки, которые освещали отдельные новости или тенденции, часто недооцененные The Washington Post или не прошедшие в телевизионные выпуски новостей. Также в Express всегда были подборки новостей и материалов, взятых из главной газеты, оригинальные статьи и колонки, подготовленные собственными сотрудниками.

Обложка, однако, не была единственным местом, где Express решил упрекнуть пользователей смартфонов. В одной из рубрик редакторы оставили заметку. «Должно быть, теперь все, кто пользуется метро в Вашингтоне, смотрят в свои смартфоны вместо того, чтобы читать печатную газету», — говорится в ней.

«The Washington Post Express упомянул себя в разделе EyeOpeners в последнем номере газеты».

Тем не менее издание обещает, что продолжит работать в диджитал-формате — останется мобильный сайт, приложения, информационные рассылки и подкасты.

Прощай, дорогой друг

Но скучать, кажется, люди будут не по самой газете. «Это очень грустно… чувак, который раздавал эти газеты на моей станции метро, всегда был таким дружелюбным и был первым человеком, с которым мы каждый день желали друг другу доброго утра. Плюс кроссворды», — пишет пользователь Twitter с ником SophinCoronado.

Объятия, рукопожатия и селфи. Люди на станции метро «Брэддок Роуд» будут скучать по Фрэду.

(«Доброе утро! Это ваш последний выпуск Express». Сегодня Фрэд немного иначе приветствует людей. Он вручал номера WP Express на протяжении 14 лет. Он говорит, что узнал о закрытии газеты прошлой ночью).

Руководители The Post сослались на ухудшение финансового положения компании. Они отказались приводить конкретные цифры, но сказали, что печатная пресса недавно начала работать в убыток.

«Умная обложка к последнему изданию Express. Washington Post решил закрыть его и уволить более 70 сотрудников без особого уведомления».

В прощальной колонке редактор-основатель газеты Дэн Каккаваро отметил, что телефоны берут верх в борьбе за аудиторию. «В этот понедельник утром, когда я ехал на работу… трое человек в моем переполненном поезде читали Express (спасибо!). Один мужчина ехал, уткнувшись в книгу. Почти все остальные смотрели в смартфоны», — написал он.

«Каждое утро я откладывала телефон и читала Express. Это было хорошо годами до вчерашнего дня. В моем гороскопе нет ничего о том, как я раздавлена сегодняшним последним выпуском».

«Никому не желаю доброго утра, кроме того парня, который раздает The Washington Post Express снаружи станции метро „Гринбелт“ в свой последний рабочий день».