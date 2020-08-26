Россиянина арестовали в США за попытку киберпреступления. Виновен он или скорые президентские выборы в Америке?

Крючков приехал в Штаты по туристической визе. Примерно с 15 июля по 22 августа он якобы пытался вступить в сговор с сотрудником некой американской компании в Неваде. По данным Министерства юстиции США, россиянин предлагал взятку суммой один миллион долларов. В обмен на деньги он планировал получить доступ к системе компании, а затем потребовать у ее руководства выкуп. В противном случае Крючков якобы обнародовал бы полученную информацию.

С Крючковым связались сотрудники ФБР. Тогда он и перебрался из Рино в Лос-Анджелес. Там молодой человек попросил о помощи своего знакомого, который должен был купить россиянину билет на самолет. Однако 22 августа мужчину задержали.

В посольстве России в Вашингтоне заявили, что дипломаты в курсе ареста Крючкова. С ним должны связаться, а также оказать россиянину необходимую помощь, передают РИА Новости.

«Американцы любят преувеличивать»

«В Штатах даже покушение на совершение преступление карается достаточно серьезно. Вопрос в том, насколько сильно следствие и обвиняемый сотрудничают между собой. Последнее решение всегда остается за судом, но как показывает практика, если человек не сотрудничает, то наказание может быть серьезнее», - об этом в разговоре с «360» заявил вице-президент Международного комитета защиты прав Александр Ионов.

Он отметил, что наказание будет зависеть от адвокатов россиянина, а также от убедительности доказательств стороны обвинения.

Американцы очень любят преувеличивать степень совершенного преступления, особенно когда речь идет о гражданах России. Как в России фиксируется дача взятки? Ты пришел, тебе дали деньги, намазанные специальным составом, ты их взял — у тебя на руках этот состав. Состоялся факт передачи взятки. Почему-то в случае Егора мы видим лишь покушение на дачу взятки Александр Ионов вице-президент Международного комитета защиты прав.

По мнению Ионова, подобные обвинения — очень сложный процесс, который должен включать в себя существенную доказательную базу. Одних свидетельских показаний будет недостаточно, потому что речь может идти и о том, что россиянина могли скомпрометировать. Собеседник «360» добавил, что этим очень активно занимается ФБР и ЦРУ.

«Это их непосредственная задача, которая ставится руководящими ведомствами. Говорить, посадят Крючкова или нет, сложно. Думаю, на время следствия его поместят в места принудительного содержания. Естественно, если у него есть деньги, то он может попробовать выйти под залог», — подчеркнул Ионов.

Он отметил, что на данный момент о деле известно мало, и посоветовал для более точных прогнозов дождаться новых заявлений ведомства и адвокатов. Правда, по мнению правозащитника, суд попытается сделать процесс закрытым, как и в остальных случаях, касающихся россиян.

«Будем следить за тем, во что это выльется. Американцы еще могут разыграть какую-нибудь очередную шпионскую карту, как они любят. Например, привязать преступление ко все тем же грядущим выборам. Заметьте, как в США подходят выборы, так перед ними начинаются аресты граждан России и Китая. Это уже нормальная тенденция. Нормальная и опасная одновременно. Это же ужас», — заключил Ионов.